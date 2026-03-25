Sugilanon: Buena Fortuna

“We do not know what is really good or bad
fortune.” — Jean-Jacques Rousseau
Nagbugno na ang kahayag ug kangitngit sa kahapunon dihang nakadesidir kong mosimba sa Santo Niño. Wala ko na lang pukawa si Bernard kay sayod kong unsa siya ka hapo gikan sa iyang trabaho. Nausab ang iskedyol sa iyang duty maong naglisod siya'g adjust labi na sa pagkatulog. Gilutoan ko siya daan og panihapon kay basin inig uli nako dili na mi magkaabot.
Hugot ang akong pangaliya nga unta mahamugaway ang among pagpuyo. Dugay na pud kaayo ming nangaliya nga mahatagan unta og anak.
Mao ni ang dakong pangandoy nga unta itagana sa Ginuo. Dihang nahuman ang misa nilahos ko sa dagkutanan ug mikuha kog tulo ka kandila. Tapad nako ang usa ka mabdos nga dako na og tiyan kuyog ang iyang bana. Gibati ko ang kasuya.
Mahadlok ko mabiyaan ni Bernard. Manghod nako siyag lima ka tuig ug ang akong edad karon kuwarenta na. Dako ang posibilidad nga di na ko mabuntis tungod sa edad. Dugay-dugay nakong nagpagalam apan walay kausaban. Sa milagro na lang ko molaom niini.
“Ma'am naa tay pampasuwerte anhi…” matod pa sa tigulang nga babaye. Nagyaka siya sa iyang gihapnig nga sako kilid sa exit sa Jollibee.
Naa pud siyay laing gipangladlad nga mga antigong tinda. Mihunong ko ug gitutokan ang iyang gihuptan.
Usa kini ka gamay nga estatwa sa babayeng gitabunan ang mga mata samtang nagagunit og usa ka sungay nga adunay daghang bulawan nga nanggawas. Kini ang unang higayon nga nakakita ko ining estatwaha. Wala ko masayod kon para asa ni.
“Palita, Ma’am, bisan dosentos lang. Di kamahayan kay tinuod ni. Tanang hangyo ug pangandoy nga imong pangayuon matuman gayud.” dugang pa sa tiguwang.
“Kinsa di ay na, Nang? Ug para asa man na?” pangutana ko pa. Mipahiyom ang tiguwang ug gihapuhap ang estatwa.
“Buena Fortuna. Karon lang ka kita ani?” ug mitando ko. “Buenas ka gayud sa imong kinabuhi kon mahuptan mo kini. Talagsaon kaayo ni tungod grabe kini ka antigo. Tanang suwerte moabot gayud.”
Gipalit nako sa kantidad nga dosentos pesos ang estatwa. Gibutang ko kini sa lamisa tapad sa among kama ni Bernard. Matag gabii gilitok ko ang mga pulong nga gitudlo sa tiguwang nganhi nako aron dunggon ang akong mga hangyo.
“Lady Fortuna, modangop ako kanimo uban ang pagsalig. Nangayo sa imong gamhanang kaluoy. Paminawa ang akong pag-ampo alang sa grasya ug kalampusan.
Hatagi kog kusog aron higugmaon ko ikaw sa tibuok nakong kasingkasing. Buena fortuna, buena fortuna, buena fortuna, ven a mí.”
Milabay ang usa ka bulan nakurat ko dihang nakita ang resulta sa PT. Adunay duha ka pulang guhit nga klaro kaayo. Walay kabutangan ang kalipay nga among gibati ni Bernard tungod natuman na gayud ang dugay na namong gipangandoy. Human sa dakong balita nagsunodsunod sab ang mga suwerte nga niabot sa among kinabuhi. Na-promote si Bernard sa iyang trabaho. Di lang kana, nakadaog sab siya sa gitay-an niyang lotto ug jackpot prize nga nagkantidad og 10 milyunes. Kinsa ba ang magdahom? Nakadaog pud ko sa giapilan nakong duwa online. Nagtuo ko'g binoang lang apan lehitimo. Ang akong nadag-an mao ang usa ka brand new nga sakyanan.
Sunodsunod nga mga suwerte. Suwerte human sa suwerte. Dihang natawo ang among anak nga lalaki wala na mi lain pang mapangayo.
Usa ka buntag niana. Nahibulong ko kay wala pa mibangon si Bernard. Gipabantayan nako sa among katabang si Dodong og gisubay ang kahimtang sa akong bana. Natulog pa siya apan nagtabi-tabi sa di masabtan nga inistoryahan. Gipukaw ko siya apan niagulo lang. Gipikpik kog ayo ang iyang nawong aron lang makamata, apan, dihang nakamata siya dako kaayo ang kahadlok nga milakra sa iyang dagway.
“Babaye. Babayeng taas og buhok. Gihamok ko niya,” pulong pa niya sa nahadlok nga tingog. Wala ko masayod sa gusto niyang ipasabot.
Mao kadto ang sinugdanan. Sunodsunod nga mga dimalas. Dimalas human sa dimalas. Kalit nahugno ang panglawas ni Bernard. Ang tanang kuwarta nga among napundar nahurot og gamit alang sa pagpatambal.
Ang pait sa tanan walay pihong findings ang mga doktor. Hangtod naabot sa punto nga nabugtoan sa ginhawa ang akong bana. Walay kabutangan ang kasakit. Wala ko masayod unsaon pag-atubang sa kinabuhi nga wala siya.
Nasangit sa akong mata ang estatwa nga Buena Fortuna. Ako kining gikuha ug gidala sa gawas. Sa akong kalagot, gamit ang martilyo ako kining gipinupino. Kini ang nakaingon sa tanan.
(KATAPUSAN)