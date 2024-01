Sugilanon: Giluwas ko sa Senyor Santo Niño

TINUOD kining isaysay ko kaninyo karon. Ako si Elias, mana­nagat sa barangay Banhigan sa usa ka lungsod sa habagatang Sugbo. Pamasol ang paagi ko sa pagpangisda.

Kilumkilom na dihang mibiya ko sa among balay nga dili layo sa baybayon. Pag-abot ko sa baybayon gidumdom ko ang nahimutangan sa akong baruto ug gibutang ko didto ang akong kahimanan sa pagpamingwit: kutay sa mga taga nga gipan-an kog mga lawi sa balahibo sa manok nga sagad maoy tukbon sa mga isda sama sa danggit, bugaong, katambak, mulmol ug anunulot. Ang petromaks akong gikaw-it sa butanganan niini sa dulong sa baruto human nako pasigaa daan. Unya gidahik nako ang baruto paingon sa tubigan. Ayaay ug linaw ang dagat kay naghunas. Giduot ko ang baruto paingon sa tubig-dagat da­yon nakong sakay. Gipunit ko ang bugsay ug namugsay pa­ingon sa lawod. Nianang pagka alas utso sa gabii (sa akong bana-bana) daghan na ang mga mananagat didto sa lawod tungod sa nagsiga nilang mga petromaks. Gibuhian ko ang kutay sa akong mga pasol ug nagpaabot nga may mokubit sa mga paon. Pagka taudtaod diha nay akong mga kuha; akong gibutang sa luwang sa baruto. Unya kalit mibunok ang ulan. Ang panahon gyud dili matagna. Kinsay magtuo nga moulan karong taknaa nga wala man gani magtaligsik pagbiya nako sa baybayon? Unya ang kilat mitabas sa langit nga gidan-agan sa hanap nga dan-ag sa himatyong buwan, ug ang dalugdog misapod pag-umbangol nga midungan sa hapak sa kusog nga hangin. May unos sa lawod. Gibati ko ang kakulba. Milingi-lingi ko sa wanang sa dagat. Nabatyagan ko nga ang ubang mananagat nagdali pagpamugsay balik sa baybayon; ang siga sa ilang mga petromaks maoy timailhan sa ilang gidulngan. Dali kong giliwag ang akong baruto ug paspas nga mibugsay, apan usa ka dakong bul-og sa balod mihampak sa akong baruto. Natukwang kini. Maayo man gani nakagunit ko sa katig ug nag-ampo sa Ginoo nga maluwas ako ning katalagman nga miabot kanako.

Tibuok gabii akong nag-abay sa natikyaob kong baruto. Gitugnaw na kaayo ang akong lawas diin mipilit ang akong puti nga T-shirt. Nagbanos-banos paghadla sa akong kinabuhi ang kilat ug dalugdog. Mao pod ang kusog nga hangin nga mobanlas sa dagkong mga balod sa akong baruto. Kahilakon ko sa akong kahimtang. Gipadayon ko ang akong pag-ampo sa Ginoo sa kinasingkasing. Angay pa akong mabuhi tungod sa akong pamilya! Misinggit ang akong konsiyensa. Si Ponyang, akong asawa, ug ang duha namo ka anak nga gagmay pa, si Bitoy (siyete anyos) ug si Pinay (singko anyos). Mao nga hugot kaayo ako nga nangaliya sa langit nga unta maluwas ako. Unya gipiyong nako ang akong mga mata samtang nag-akbo sa kasko sa baruto. Buot kong dili matulog. Kon ang akong kinabuhi kutob da dinhi karon sa dagat, kinahanglan nagmata ko ug masayod sa akong gidangatan. Apan, gidaog gayod ako sa akong kaluya ug nahitagpilaw ug nisangko sa ngitngit nga kalibutan ni Nanak.

Ang kainit sa silaw sa adlaw nga mitandang sa akong ulo nianang pagka buntag mipukaw nako. Gipaliraw ko ang akong mga mata sa wanang sa dagat. Taubon. Ang mga balod midasmag sa kasko sa akong baruto. May nakita ko sa unahan usa ka bangka nga panagatan nga daw nagpadulong sa akong nahimutangan. Gihukas ko ang akong puti nga T-shirt ug giwara-wara. May nakabatyag tingali sa akong sinyas kay ang bangka miusab sa iyang direksiyon ug mipadulong sa akong nahimutangan. Gipasakay ko nila. Taga Banhigan diay ang tag-iya sa bangka, si Manoy Pepong.

Paghiabot namo sa gamayng pantalan sa bangka nagpasalamat ko sa mga mananagat nga nakabangal kanako. Gitagaan ko nilag mga isda kay ang akong kuha nahibalik tanan sa dagat. Samtang nagbitbit sa plastik bag nga gisudlan sa mga isda, daw may gahom nagmando kanako sa paglingi sa nahimutangan sa bangkang panagatan ug sa dako kong kahibulong, nabasa ko sa kilid sa bangka ang ngalan niini; SENYOR SANTO NINO!

(KATAPUSAN)