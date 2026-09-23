Sugilanon: Handumon ang kagahapon

Emelia Bontilao
253 Jakosalem St. Zapatera, Cebu City
Sa akong kabatan-on ang kahaw-ang sa akong kinabuhi maoy akong gibati labina kon mag-inusara ko..usa ka gabii samtang ako naghigda gi-on nako ang gamay nakong radio maoy akong nadunggan ang mabugnaw nga tingog sa usa ka anawonser sa istasyon sa radio..naay kaistorya sa telepono ni-request og awit ipahinungod sa iyang mga higala.
Nadasig ko nga naminaw, wa ko maglangan nanawag ko sa telepono. Ni-request kog awit. Didto nagsugod kog apil-apil sa maong programa. Nakabati na sad ko sa lain istasyon sa radio, Sharon cuneta fans club. Dinhi nalingaw na ko pag-ayo kay daghan na kog mga higala. Matag Dominggo mag-meeting mi sa fuente, magkita-kita mi sa mga miyembro sa Sharon cuneta fans club. Sa lain istasyon nakabati na sad ko og Sharon and Gabby fans club, niapil na sad ko. Akong gilingaw ang haw-ang sa akong kinabuhi. Walay mama ug igsuon nga masandigan sa mga problema. Sa istasyon dinhi ko magsugod og kadasig sa akong kinabuhi. May programa contest og luto pinaagi sa telepono ug programa nga jokes ug balak..
Nadasig kaayo ko sa pag pada og mga entry. Magsuwat ko og jokes ug balak. Makadaog sad ko Kay contest man lagi. Akong nahimamat ang nagkadaiyang reporter sa maong istayonan. Manunuwat og balak ug jokes, hangtod karon banggiitan na silang manunulat sa lokal nga pamantalaan dinhi sa Dakbayan sa sugbo.
Inig ka gabii maminaw na sad kog balak ni anhing Roger Solante ug usa sa akong nakaila sa maong programa magpada og balak ipahinungod diri nako. Magsuwat sad ko, akong tubangon ang iyang balak
Nanglabay ang katuigan, naminyo kog sayo ug wala na ko nag-apil-apil sa mga istasyonan sa radio. Ang pagpaningkamot para sa mga anak ang akong giatubang. Hangtod nitaliwan ang akong partner, nag-inusara na lang ko pagtaguyod sa upat ko ka mga anak. Sa paglabay sa taas nga kutay sa katuigan, 36 katuig, nagkakrus mi og balik sa banggiitan nga magsusuwat.Kaniadto magtubagtubag mi sa balak sa istasyon sa radio.
Dinhi iya na sad ko gidasig nga mopadayon og suwat-suwat Aron malingaw ko. Karon akong gisuwayan pinaagi sa akong higala, nisuwat kog balak ug sugilanon ug nigawas sa lokal nga pamantalaan.Dako kog pasalamat sa akong higala sa iyang pag-agak diri nako aron matuman ang nalaya na unta nakong pangandoy. Karon iya gibisbisan aron motuyhakaw pagbalik ang tam-is nga kagahapon. (KATAPUSAN)