Sugilanon: Imbitasyon

LAMBERTO G. CEBALLOS

Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu

DIHA si Lorena sa sala sa ilang balay dihang nabati niya ang tawag gikan sa geyt sa ilang sementadong koral. Migawas siya ug mipaingon sa geyt. “Miss Lorena Verdad?” matod sa ‘delivery rider’ sa LBC. Miyango si Lorena nga midawat sa gitunol kaniya nga sulat. Dayon gi-permahan niya ang listahan sa ‘delivery rider.’ Mibalik siya sa sala ug gibasa ang sulat-imbitasyon gikan ni Amado Flores, kanhi iyahang hinigugma didto sa ilang baryo sa Nayawak, sakop sa usa ka lungsod sa habagatang Sugbo. Katagi-balangay niya si Amado ug klasmeyt sa Nayawak National High School hangtod sa ilang pag-gradwar. Nagka-higugmaay sila dihang dinha na sila sa Grade 12 senior high. Nagkabulag sila kay si Amado adto man mokuhag ‘marine engineering’ sa dakbayan sa Sugbo ug siya (Lorena) anha sa CTU-Argao Campus aron mokuhag silid sa pagka magtutudlo. Walay ‘formal closure’ ang ilang relasyon, kay wala gani siya mahibalo sa paglarga ni Amado paingon sa dakbayan sa Sugbo. Pero may komunikasyon sila pinaagi sa selpon. Nag-kumustahay ug nagpadayon paghisgot sa ilang gugma. Hangtod naka-gradwar na si Lorena sa BSE ug nakapasar sa LET. Ug si Amado usab nakapasar sa ‘board exam’ sa ‘Marine Engineering.’ Nakasakay dayon si Amado sa usa ka ‘ocean-going’ nga barko. Nagkahinay ang ilang komunikasyon tungod sa ka-bisi sa tagsa-tagsa nila ka trabaho, hangtod wala na gayod sila magdungog.

Ug karon gibasa ni Lorena ang sulat-imbitasyon ni Amado. Dili kini pormal nga ‘invitation card.’ Hinuon, ‘computerized’ kini. Matod sa sulat: “Dear Lorena, you are cordially invited to my wedding on September 10 which will be held at the Cebu Metropolitan Cathedral at 6:00 P.M. I hope you will come and we can see each other again. Sincerely, Amado.” Diha-diha mihukom si Lorena nga dili motambong sa kasal ni Amado.

Ngano uroy nga motambong siya? Mosamot lang kasakit ang iyang bation, kay sa tinuoray gihigugma man gayod niya si Amado. Ug kini wala lamang manumbaling sa ilang kagahapon ug magpakasal sa laing babaye. Mihalang ang mga mata ni Lorena ug miagay sa iyang aping ang pipila ka lusok sa luha.

USA ka sayong buntag sa bulan sa Septiyembre mitunog ang selpon ni Lorena. Gitan-aw niya ang oras diha sa nawong sa selpon. Alas singko pa ug naghigda pa siya sa kama. Ang selpon nagpahibawo og ‘incoming call.’ Way ngalan sa nagtawag; numero lang.

“Hello?” ni Lorena human ipaod ang selpon sa iyang tuo nga dalunggan.

“Hi, Lor! Good morning! Si Amado ni. Kumusta ka? Long time, no see...no hear! Lost my old cp, but I still remember your number.”

“Ok ra man ko, pero nag-antos sa kaguol sa imong pagbiya nga wala gani manamilit!” tubag ni Lorena nga pinagahi ang tingog.

“I’m very sorry, Lor! Pero suod ka gihapon sa akong kasingkasing!”

“Why do you call?” ni Lorena nga nahasinta.

“I’m reminding you about the occasion this afternoon at the cathedral. I hope you would come. Let’s be friends again!” ni Amado.

“Okay. I’ll go. Let your wedding be the formal closure of our relationship!” ni Lorena nga midapo sa iyang wala nga palad sa iyang dughan kay gibati niya ang kapuot niini.

WALA pay alas-sayes nianang pagka hapon didto na si Lorena sa Cebu Metropolitan Cathedral. Apan nahibulong siya kay wa may dekorasyon para sa kasal ang taliwalang ‘aisle’ sa simbahan. Walay ‘carpet’ ang salog. Walay mga bulak nga gidayan-dayan sa mga kilid sa lingkuranan sa taliwala. Ug labaw sa tanan, way ‘bridal entourage’ nga sagad anha magpundok sa pulta mayor sa simbahan. Puno sa kahibulong milingkod siya sa ikaduhang laray nga lingkuranan gikan sa pultahan.

Taudtaod may lalaki nga mitupad kaniya ug mihunghong, “Kumusta, Lor, mahal ko?”

Milingi siya. “Amado?” Miyango ang lalaki.

Nagtinutokay sila. Nagkasinabtanay ang ilang mga mata. Unya nanggawas sila sa simbahan nga hugot nga nagkinuptanay sa ilang mga kamot. (KATAPUSAN)