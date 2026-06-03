Sugilanon: Kadtong babaye's waiting shed

LAMBERTO G. CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Nag-ulan. Miuwang ang siren sa pabrika sa kola nga nahimutang sa Mabolo, ning Dakbayan sa Sugbo, diin ako mag-alagad isip inventory accountant. Gitan-aw ko ang orasan sa bungbong sa opisina sa accounting dept. Alas singko na sa hapon. Nanghikiros paghipos sa ilang mga journal ug ledger ang mga accounting clerk. Ang ubang mga accountant nanghapnig sab sa ilang mga papeles, sama sa general accountant, cost accountant, lakip na ang among internal auditor. Human ko'g hapnig sa mga stock card ug bin card nga gikan sa bodega kay gi-review nako ang mga entry sa milabay nga bulan migawas ko paingon sa bundy clock aron mo-punch out sa akong DTR. Unya migawas ko sa gate sa compound sa pabrika. Mipasilong ko sa waiting shed nga diha sa tuong habig sa gate. Gipatukod kini sa among kompaniya alang sa publiko. Kay wa ko kadala og dyaket ang akong Sun.Star Daily maoy akong gipandong sa akong ulo aron di mabasa sa sinalisi sa ulan samtang naghuwat ko'g dyip padulong sa Colon.
Dihay batan-ong babaye nga mipasilong ug mitupad pagtindog kanako. May payong siya nga gibitbit. Bag-ohay lang kong nakamatikod niya.
“Maayo ka, Miss, kay naay payong,” matod ko nga nagpahiyom dihang mitan-aw siya nako. Mipahiyom pud siya. Akong gisundan pagpangutana, “Hain diay ka magtrabaho?”
“Naa sa law office ni Atty. Miguel Lopez, sa sunod nga bilding,” tubag niya.
“Ako diay si Leo Osorio. Nia ko magtrabaho dinhi,” paila nako kaniya nga milingi sa among opisina. “Ikaw, mahimo ba ikaila ko ikaw?”
Mitan-aw siya sa ubang mga tawo nga nagpasilong sa waiting shed, daw may gipangita.
Unya mitan-aw siya nako. “Si Helen Carin ko, bag-ong secretary ni Atty. Lopez.”
Mihinay na ang ulan. Dihay dyip nga mihunong tungod sa waiting shed nga diyutay pa ang pasahero. Nanakay mi si Helen kay padulong pud siya sa Colon aron adto mosakay sa dyip nga rota sa Labangon. Ako kay rota Pardo ang sakyan. Sukad niadto hapit kada adlaw nagkita mi si Helen sa waiting shed.
Nagkasuod mi isip silingan sa gitrabahoan. Nangayo ko sa iyang numero sa selpon ug gihatagan ko siya sa akoa. Pinaagi sa text nagkahibaw-anay mi sa among edad ug estado. Bayenti siyete na siya. Gisultian ko siya nga ako bayenti nuybe. Mitug-an siya nga dalaga pa siya. Gitug-anan pud nako siya nga ako eligible bachelor ug andam na kaayo nga mo-settle down for good. Misamot ang among kasuod dihang gidaygan ko siya sa gibati kong gugma kaniya. Wala niya itungina ang matam-is niyang tubag. Paglabay sa mga adlaw maghuwatay na mi sa waiting shed inigka hapon, inigpamuhi na namo sa among gitrabahoan.
UNYA paglabay sa unom ka bulan wala na nako makita si Helen nga maghuwat nako sa waiting shed diin namugna ang among gugma. Nahibaw-an nako nga wala na siya magtrabaho sa bupete ni Atty. Mike Lopez. Nahibaw-an sab nako nga anaa na siya sa Colon magtrabaho isip sekretarya sa manedyer sa usa ka dakong appliance company. Usahay, mahinumdom ko sa una namong panagkita kanus-a nagpasilong mi sa waiting shed kay nag-uwan, samtang nagpaabot og dyip nga kasakyan paingon sa Colon. Nahinumdom sab ko sa una namong date: nangaon mi sa Jollibee sa SM City ug nanan-aw og sine sa Cinema 1, diin among natagamtaman ang katam-is ug kalalim sa among first kiss. Mao kini ang misantop karon sa akong hunahuna samtang naghuwat og dyip nga kasakyan paingon sa Colon. May dyip nga mihunong tungod sa waiting shed. Misakay ko dayon kay nagdali ko. Gusto kong mahiabot dayon sa among balay sa Pardo. Naghuwat karon didto ang akong pinalanggang asawa aron magdungan mi'g panihapon.
Paghiabot ko sa amo milahos ko sa kusina. Didto ang akong asawa nag-andam sa among panihapon. Unom na ka buwan kaming kasal. Gitan-aw ko ang iyang tiyan; mabdos siyag lima ka buwan.
“Darling,” gisangpit ko siya.
“Dia ka na diay, darling?” matod sa akong asawa nga mihatag sa iyang matam-is nga pahiyom kanako.
Giduol ko siya ug gihagkan ang mga ngabil. “Helen, I love you very much!”
“I love you, too, Leo!” ni Helen nga nagpadayon pagpahiluna sa among panihapon sa dining table. (KATAPUSAN)