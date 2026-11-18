LAMBERTO G. CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Nagtindog si Manong Estoy sa kilid sa dakong bato diha sa pangpang dili halayo sa karsada sa Barangay sa Urok. Ang iyang panan-aw mitadlas sa dagat lahos didto sa halayong kapunawpunawan. Unya pagkipat sa iyang mga mata nakita niya ang puting baybayon sa ubos sa pangpang diin dili halayo sa baybayon nagpunsisok sa katunggan ang mga pagatpat, bakhaw ug mga punoan sa nipa, diin nianang orasa sa kabuntagon daghan ang mga langgam nga namatog sa pagatpatan sama sa baliala, tamsi, antulihaw, pirot, gansiyang ug siloy.
Diha gani panon sa mga tabon nga iyang nakita nga nagpasilong sa kanipaan. Nabati niya nga nag-awit ang alimukon nga gidunganan sa tukmo ug punay. Milugsong siya agi sa bag-ong dalan nga giugba sa miaging bulan sa ‘construction company’ nga gitahasan sa ilang lungsod ug sa dakong kompaniya nga kasosyo niini aron masayon ang pagdeliber sa mga materyales nga gamiton aron pagtukod og ‘beach resort.’
Gilulho niya ang iyang karsones kutob sa bagtak. Iyang nabati nga nabasa sa singot ang iyang T-shirt. Mipaingon siya sa kanipaan. Nahinumdom siya niadtong bata pa siya. Kuyog sa mga silingan nga iyang katalirungan og edad mamas-ong sila dinhi inig ka kilumkilom. Mosuot sila sa mga punoan sa nipa ug mangita og day-a (lungag) nga hinimo sa mga alalasan ug baklay.
Ilang ipahiluna sa day-a ang dala nilang mga pas-ong nga hinimo sa kawayan. Inig ka ugma sa sayong buntag inigtibaw o iniglaoy nila sa ilang mga pas-ong, manghugyaw sila sa kalipay kay may kuha sila nga ikasula sa pamahaw. Malingaw pud sila sa pagpanirador og langgam nga mamatog sa pagatpatan.
Ang ilang kuha ilang isugba ug isula sa paniudto o sa panihapon. Apan dihang nabayong-bayong na sila ug nagtungha na sa hayiskol, nagpalabang ang lungsod og ordinansa nga nagdili sa pagpusil o pagtirador sa mga langgam.
Nasayod siya nga ugma sugdan na ang pagpuril sa katunggan aron paggahas sa tukuron nga ‘beach resort’ nga panag-iyahon sa ‘developer’ nga kasosyo ang ilang lungsod. Giingon nga makatabang ang bag-ong ‘beach resort’sa kalambuan sa turismo sa lungsod ug sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Mipauli siya human motan-aw sa makausa pa sa katunggan, sa kanipaan ug sa pagatpatan. Nanghalang ang iyang mga mata kay kahilakon siya.
Pagkasunod adlaw gisaksihan niya ang pagpamutol sa mga punoan sa pagatpat pinaagi sa ‘chain saw.’ Mga buldoser miungad sa kanipaan. Ang mga alalasan ug baklay nagkatibulaag pagpanagan. Ang kalanggaman naglumba pagpanglupad paingon paingon sa bukid. Mao kini ang iyang nasaksihan sa kamatayon sa katunggan sa ilang balangay.
Paglabay sa duha ka tuig naalegre ang ilang Barangay sa Urok. May katagibalangay si Manong Estoy nga nahatagan og mga trabaho sa ‘beach resort.’ Sa dapit diin nanagpuyo ang taga Urok may nakahimo'g mga tindahan sa pagkaon o ubang mga manggad. May mga mananagat nga wala na managat ug naghulat sa mga turista nga mosakay sa ilang sakayan aron isuroy sa dagat.
Sa baybayon may mga ‘cottage’ nga mapuy-an sa mga turista (lokal o langyaw).
Bisan gihilap ang iyang kasingkasing tungod sa kahinugon sa pagkahanaw sa ilang katunggan, nalipay siya nga may kaayuhan nga nahatag sa ilang Barangay sa Urok ang pagkatukod sa bag-ong ‘beach resort.’
Nakalipay sab sa iyang kasingkasing nga may makita siya panagsa nga may mga langgam nga mamatog sa mga pagatpat nga wala maapil pagkapuril didto sa likod sa bilding sa ‘beach resort.’
(KATAPUSAN)