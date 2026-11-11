Sugilanon: Kasabutan

LAMBERTO G. CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas,
Cebu City
Bag-ong ‘laya’ si Gilmor ug si Alek gikan sa Munti diin sila nagkaila. Si Gilmor napriso tungod sa pagpatay niya sa iyang silingan nga kawatan. Si Alek nabilanggo tungod kay nakapatay sab sa tawo nga namago sa hantak. Pulos sila taga Sugbo. Si Gilmor nag-edad og tryenta-itres, minyo ug may usa ka anak. Si Alek ulitawong guwang sa edad nga kuwarenta. Sa unang pag-abot ni Gilmor sa Munti lima na ka tuig ang milabay, didto siya sa selda nilang Alek itipon. Gitestingan dayon siya sa usa nga yagpison og lawas. Gitamparos siya. Apan mibawos siya, gisukmag niya ang piniriso nga nalup-og sa salog.
“Matapang pala ito!” matod sa usa nga dako'g lawas nga miharong kang Gilmor.
Hinuon gilupig si Gilmor. Naigo siya sa apapangig ug nalup-og sab sa salog. Gitapuk-an siya sa duha nga iyang gikaaway.
“Sige, bugbugin ninyo nang husto ang hambog na yan!” dihay miingon.
Unya dihay usa nga miduol sa tulo nga nagsambunot. Lison sab nig lawas. Gigabling niini ang dako'g lawas ug gisuntok ang nawong. Misibog kini. Ang yagpison mitindog sab ug miduol sa dako'g lawas nga milaban kaniya.
“Mga cosa, Bisaya ito,” matod sa lison og lawas nga miagbay kang Gilmor. “Di ito katalo. Galing siya Cebu.” Ug ngadto kang Gilmor, “Bay, taga Cebu sab ko. Kining dia sa atong selda may mga Bisdak sab, gikan sa Negros, Bohol, Samar ug Leyte. Ayaw kahadlok basta ania pa ko.”
Usa ka gabii niana, samtang nahinanok na ang tanan diha sa ilang katre sulod sa selda, mihunghong si Gilmor kang Alek nga kaipon niya sa katre sa ubos sa double-deck.
“Unsay tuyo mo, Gil?” ni Alek.
“Gusto kong makigsabot nimo, Lek,” ni Gilmor.
“Bahin sa unsa?”
“Gusto kong protektahan mo ko samtang nia dinhi gikan sa mga kuwanggol tang kaipon. Gusto kong mahibalik sa akong asawa ug anak nga buhi.”
“Kana ra diay. Way problema. Salig nako.”
“Gusto kong lig-unon kini pinaagi sa sandugo o blood compact.”
Wala dayon makatubag si Alek. Unya miingon siya, “Sige. Ugma inig panglimpiyo nato sa likod ning prisohan sa Bilibid, magsandugo ta.”
Nianang pagkaugma didto sa likod nga tugkaran sa prisohan nanglimpiyo sila si Gilmor, Alek ug ang mga kauban nila sa selda. Gipanghabas nila ang mga bugang ug mga kugon nga tag-as na. Nagpalayo ang duha ug gihimo ang ilang nasabutan. Gikadlitan ni Alek sa tumoy sa iyang sundang ang panit ibabaw sa iyang pulso. Midalitay ang dugo ug gipasuyop niya kang Gilmor. Gibuhat ni Gilmor ang gibuhat ni Alek ug gipasupsop ang iyang dugo sa naulahi.
“Pinaagi niining atong sandugo, Bay Gil, isaad ko nga labanan ko ikaw batok sa gustong mopanamastamas nimo dinhi sa Bilibid,” pasalig ni Alek.
“Pinaagi niini, Bay Alek, isaad ko sab nga kon makagawas na ta dinhi, mahimo ko na ikaw nga igsuon. Unsay ako, maimoha. Ug unsay imo, maakoa.”
Human sa maong ritwal nagpadayon sila sa ilang gimbuhaton nga mahimut-on.
Samtang nagsilbi sa ilang silot sa bilanggoan sa nasod, kon may ikabangi si Gilmor, labanan siya ni Alek nga gitahod sa mga kaipon nila sa selda.
Usa ka adlaw sa Disyembre, gipatawag sila si Gilmor ug si Alek sa opisina sa director sa New Bilibid Prisons.
“Gipatawag ko kamo kay kamong duha nalakip sa mga ‘inmate’ nga gihatagag parole sa Presidente karong Paskoha tungod sa inyong pagbinuotan dinhi,” tug-an sa direktor. “Ania nako ang inyong papeles, lakip na ang release papers. Busa andama inyong dad-unon karon kay ugma mobiya na kamo dinhi.”
Pag-abot nila sa Cebu, walay paryente nga kasak-an si Alek ug gipapuyo siya ni Gilmor sa ilang balay. Gipaila ni Gilmor si Alek kang Jenjen, iyang asawa, ug kang Dondon, iyang anak. Nadani si Alek sa katahom ni Jenjen. Usa ka gabii gikan sa iyang gitrabahoan nga talyer, niuli nga nakainom si Gilmor. Paghimuntog niya sa kayda sa ilang balay nadunggan niya ang hinagawhaw nga panagsultiay nilang Alek ug Jenjen nga didto sa ilang kuwarto.
“Basig hiabtan ta ni Gilmor, Lek. Patyon ta.”
“Di na mahitabo, Jen. May kasabutan kami, blood compact, nga kon unsay akoa maiyaha ug unsay iyaha maakoa sab. Bi pahawka ko.” Unya nabati niya ang inagik-ik sa iyang asawa.
Nahimong estatuwa si Gilmor sa iyang gibarugan. Nanghalang ang iyang mga mata. Ug hilom nga mitulo ang iyang mga luha. (KATAPUSAN)