Sugilanon: Lima ka kilo’ng bugas humay

(Sumpay sa miaging gula)
Mao may gipahibalo sa atong presidente sa purok... Da si Mayor Tonyo lang gud gihapon, ug ang iyang mga konsehales balikbalik ra man na iyang mga diskurso. Daghan kaayong mga plataporma, hinuon, dunay uban natuman gyud pero mao pud lagi gubot pa sa lukot,” dugang sugilon ni Kuya.
“Halos tibuok niyang pamilya, miyembro na man gud sa pamulitika. Ang usa tua na magtrabaho sa Kapitolyo, bag-o lang tong milingkod pagkabise-gobernador,” dugang tubag nako.
Sa sige namog tabi ni Kuya, wala ko nakamatngon nga hapit na diay ko moabot sa eskina nga diin adto ko moagi padulong sa among balay.
“Diha na lang kos eskina Kuya, mohapit pa ko kadiyot sa akong Lolo ug Lola basin naa ra sila sa payag karon.”
“Sige, Day. Yuna sa kay ako sang hubadon ang imong karga,” tubag ni Kuya dayong mitunol ko sa akong plete.
“ Ayooo...Ayooo... Looo...?”
“ Ayooo...Ayooo...Laaa...”
Walay tawo sa payag.
Mikiwakiw ang ikog ni Bantay nga karaang iro nilang Lolo ug Lola nga murag naas kinse anyos na ang pangedaron.
“Bantay, asa man silas Lolo ug Lola?” sulti nako kang Bantay, dayon mipahiyom sa kamatuoran nga bisag unsaon nakog pangutana si Bantay, dili gyud mi magkasinabtanay.
Wala nako nagdugay sa payag, human nakahinumdom ko nga basig tua pa sila sa baol. Nideretso na lang usa kos balay kay sa dili madugay mukilom na ang adlaw ug dili kakompiyansaan ang panahon karon. Moagi pa kog gamayng lasang dayon usa pa ang amoang balay. Wala pa pud moabot diring dapita ang mga gipang-instalar nga solar lights nga proyekto sa baranggay.
“Kon dunay langyaw o ba kaha hubog nga masalaag aning dalana, mailhan gyud niya dayon nga nagdulong na ang eleksyon bisag dili na siya suginlan,” sulti nako sa akong kaugalingon samtang naglakaw, inay basig sa ingon makuhaan ang kakapoy sa biyahe ug kakulba nga basig naay bitin nag-atang nako sa unahan.
“Sus, bantay man bitaw kon kining mga gibanderitas sa kadalanan ingon man ang ubang nagkapilit sa poste nga gagmayng tarpaulin nga giprintahan sa ilang mga litrato dili nila apilon inig limpyohay human sa eleksyon,” dugang sulti nako sa akong kaugalingon.
Pila ka lakang na lang ug moabot na ko sa amoang puluy-anan. Gani, tataw na nako ang atop sa among balay gikan diri sa akong nahimutangan.
“Arfff...Arfff...” tingog ni Panda ang akong best prend nga iro. Sanglit nakalimot na siya nako, o ba kaha nakaila siya ug ang iyang paghot nagpasabot sa maabiabihon niyang pagsugat nako.
Bugnaw ug preskong hangin ang misugat sa akong pag-abot sa among nataran. Nakahinumdom ko sa taas-taas nakong biyahe gikan pa sa siyudad, hangtod sa among munisipyo ug karon ania na gyud ko sa balay. Human sa pila ka tuig nga wala ko nakapauli, pila ka higayon na nga murag gikumot ang akong kasing-kasing matag higayon nga makadawat ko'g balita mahitungod nilang Mama ug Papa o ba kaha dunay dili maayong nanghitabo sa balay. Ug karon, ingon sa gibitad ang panahon ug wala lang damhang, nasinati na nako pag-usab ang kalipay nga nahibalik nako sa among balay.
“Maaa....Maaa?”
“ Paaa...Paaa?”
“Ayooo...Ayooo?”
Walay si bisan kinsa sa among balay ang nasayod sa kalit kong pagpauli. Dili pud ko buot nga mahibalo sila, kay plano nako nga sorpresahon sila.
Human sa pila ka higayon nakong pagtawag ni Mama ug Papa, walay bisag kasikas timaan nga tawhan ang balay. Nisugod na og kangitngit ang palibot ug walay bisag usang suga ang nagsiga sulod o ba kaha sa gawas sa balay. Pangandoy gyud namo sauna nga moabot ang panahon nga makapataod na mi og kuryente. Ug wala pa lang maabtig duha ka tuig gikan niadtong natauran na og kuryente ang among balay.
Sa katapusang higayon, mas gikusgan pa nako pag tawag...
“ MAAA...PAAA...?”
Basin tua sila sa among harden likod sa balay, ug miaksiyon ka palyar ang pangdungog ni Mama sukad niadtong nasudlan og mananap ang iyang wala’ng dalunggan.
Niadtong higayona, tua pa ko sa siyudad ug bisan unsaon nakog hangyo o kombensir si Mama nga ipatsek-ap sa doktor dili pud siya musugot kay kalas lang kuno sa sapi ug sa dili madugay madugta ra unya ang kon unsa man ang naa sa sulod sa dalunggan ug mahimong atuli. Si Papa edaran na pud, apan makadungog pa man hinuon pero medyo nipalyar ang iyang mata gumikan sa aso sa pagpanguling kaniadto.
“Asa diay kaha silas Mama ug Papa, gabii na man hapit. Kon tua sila sa baol, alas kuwatro sa hapon, mutangko na man na sila sa sangab kay oras na nga mudiskanso human sa taas nga oras nga trabaho gikan pa sa alas singko sa buntag,” mga pulong nga nanag-istoki sa akong hunahuna ug miaksiyon na kog kabalaka. (Sumpayan)