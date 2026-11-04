Sugilanon: Lima ka kilo’ng bugas humay

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
(Sumpay sa miaging gula)
Sirado pa pud ang balay sa dihang nakadesisyon ko nga musulod unta. Maayo kay abri ra ang pantawan ug akong gipahimutang ang akong mga karga, ug gisangit usa nako ang dala nakong isda didtos sablayan. Midungaw ko sa akong relo, takna alas sayes y medya na.
“Hain gyud kaha gibutang sa kalibotan silas Mama'g Papa karon?” pangutana nga nagsigeg balik-balik sa akong hunahuna nga walay si bisan kinsa ang makatubag. Ang among bukid lagyo-lagyo gyud ang mga silingan.
“Maayong gabii diha Nay Perla...” pangayo nako'g katahuran ni Nay Perla ang pinakaduol namong silingan dayon mikuha sa iyang kamot ug mi-amen.
“Kaloy-an ka sa Diyos, Day...” tubag pud ni Nanay.
“Basin nakabantay ka kon hain kaha silas Mama'g Papa? Wala may tawo didto sa balay gud ug sirado pud ang purtahan. Hain kaha gyud sila?" pangutana nako kang Nay Perla. Dayon mitubag si Nay Perla “Wala ko kabalo kon hain sila ron, Day. Kanihang mga alas nuybe, nanglakaw to sila si Papa nimo, paingon didto sa purok. Wala pud ko kabantay kon basin nakauli na ba kaha sila o wala pa.”
“Mao ba diay, Nay, sige salamat kaayo.”
Pagkadungog nako sa pulong ‘purok’ nakahinumdom ko nga basig tua diay silas purok. Tuod duna toy campaign rally matod pa ni Kuya nga drayber sa habal-habal. Wala na ko nagdugay-dugay ug miadto dayon ko sa purok.
“Karong umalabot eleksyon, ayaw kalimot numero uno sa balota, Mayor Tonyo, kaninyo mapausbanon ug andam nga mualagad...”
Maoy tingog nga akong nadugong gikan sa mga nanagdiskurso nga kandidato nga tua sa entablado dayon...
“ BANG....BANGgg...”
“ Tabanggg....”
“Pagtawag mog ambulansiya.”
Nabungkag ang usa ka dakong tapok sa mga tawo, sama ka daghan sa mga amigas nga nagpunsisok, nag-iyahay'g hinakutay sa ilang mga pagkaon paingon didto sa dakong pundok sa yuta nga ilang gingharian.
Misugat sa nagsipung-ot nakong panan-aw si Tiya Maria, ang akong iyaan nga maoy kanhi presidente sa among purok.
“Tya Maria, maayong gabii diha” tawag nako kang Tiya dayon mikuha ko sa iyang kamot ug miamen.
Mitubag si Tiya Maria, “Uy Day, maayo kay nakauli diay ka. ‘Kumusta na man ka?’”
“Okay ra kaay.....” naputol nakong tubag niya, kay kalit nga gibinat ang akong mga mata sa dihang nakakita ko'g murag dagway ni Mama sulod sa bag-ong namugna nga dakong tapok.
“Tabanggg....Tabanggg...” tingog nga nagsige'g sambol sa akong dalunggan.
Misulay ko'g sulod sa nagpunsisok nga mga tawo. Namasin nga makit-an nako silas Mama'g Papa.
“Ekskyus ko.”
“Paagia ko palihug.”
Ug nakasulod na ko sa tapok. Sulod sa tapok dunay mga awtorisadong opisyales nga nagbaragada, nagsul-ob sila'g kolor itom nga may sagol pula nga kamisin ‘TANOD’ ang pulong nga nakaimprinta sa ilang likod.
Babaye nga nagsul-ob og dagtong pula nga kamisin ug nagsambilay sa iyang binulakan nga ‘shoulder bag’. Samtang sa pikas bahin nagbuy-od sa karsada ang usa ka lalaki nga medyo edaran na, nagsuot siya'g kolor puti nga ‘jacket’ nga may tatak sa nawong ug ngalan sa politiko.
Midoble ang pitik sa akong dughan, kay pamilyar ang kamisin ug ang shoulder bag sa babaye. Wala na nako napugngan ang akong mga lakang ug mihangyo ko sa mga tanod nga muduol.
“Si Mama'g Papa kana? “ dili makatuo ang akong mga mata sa akong nakita.
Gihalog ni Mama si Papa, samtang si Papa nagbuy-od sa taliwala, sa iyang walang kamot, iyang gigunitan ang tulo ka mga puting sobre nga may tatak ‘NUMERO 1 SA BALOTA, MAYOR TONYO’, samtang naglimis siya sa iyang kaugalingong dugo. Ug ang palibot daw nahimong dagat nga kolor pula, nangapasad ang mga lata sa sardinas ug tuna nga pulos nabasa sa dugo. Sa tuong kilid ni Mama ang sako bag sa tag lima ka kilong bugas humay nga may papilit nga nawong ug ngalan sa politiko.
“WAWAWAW...” tingog sa nagsingabot nga ambulansya human sa hapit maabtag oras namo nga pagpaabot. Hangtod karon, wala gihapon ko makatuo sa akong nasaksihan.
“Sa kadaghang tawo sa pundok, nganong si Papa man gyud?” usa sa mga nagkaguliyang nga pangutana nga misantop sa akong hunahuna nga hangtod karon walay makatubag. “Kamo ang tagtungod sa pasyente?”
“Yes, Ma’am.” tubag nako sa nurse.
Dayon migawas ang doktor ug miduol namo.
“Ma’am, gibuhat gyud namo tanan namong makaya. Apan, dead on arrival na ang pasyente. Cause of death, hemorrhage ug ang unang bala sa pusil naigo diretso sa iyang kasingkasing ug ang usa didto sa iyang ulo. “
“Nagtinan-away ming duha ni Mama. Sa wala namo malikayi, inanay'ng mitulo ang among luha ug ako siyang gigakos sa labihang ka hugot.” (KATAPUSAN)