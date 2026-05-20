Sugilanon: Love Triangle

TAUDTAOD na nga naghuwat si Daniel nga moabot na si Merlyn gikan sa Mall nga gitrabahoan niini isip sales supervisor sa Cosmetic Dept. Sa iyang bahin, si Daniel accountant sa usa ka hardware store sa Magallanes.
Gitan-aw niya ang orasan sa bungbong sa sala sa iyang yunit sa apartment. Pasado alas diyes na sa gabii. Sagad ingon arong orasa mahiuli si Merlyn kinsa maoy nag-ukopar sa yunit nga kasikbit sa iyaha.
Textmate sila si Merlyn, apan sa lain nga SIM textmate pod sila nga Piolo iyang ngalan.
Nakuha niya ang numero niini gikan sa tindahan diin anha kini magpa-load sa iyang selpon. Nakaila si Merlyn kaniya sa personal kay silingan man sila.
Mag-komedyahay man gani sila ug nagkasuod. “Lyn, ikaw ra mang usa diha sa imong apartment, ubanan tika diha aron di ka magmingaw, pwede?” kausa giingnan niya si Merlyn nga gisundan dayon niya pagkagiki, “hehehe!” “Ay, naanad na man kong mag-inusara,” tubag ni Merlyn. “Pila diay imong edad, Lyn?” ni Daniel. “Twenty-five,” ni Merlyn, “ikaw?” “Twenty-three,” tug-an ni Daniel.
Usahay kon Domingo nga wa silay trabaho mobisita si Daniel kang Merlyn human maniudto.
Malingaw sila nga manan-aw sa TV labi na kon ang salida ASAP sa ABS-CBN. Sa higayon nga sama niini, nakabatyag si Daniel nga usahay motutok si Merlyn kaniya.
Apan sa laing SIM sa selpon isip ‘textmate’ nag-aliyas si Daniel nga si Piolo nga nagpuyo sa Mandaue. Sa ilang pag-teksanay mitug-an siya sa tinuod niyang edad (23).
Ang gitug-an ni Merlyn nga edad niini kay 20, bisan sa tinuoray 25 na siya. Pinaagi sa teksanay ug tawganay sa selpon nagkasuod sila si Piolo ug Merlyn.
Nakapadayag na gani si Piolo sa iyang gibati ngadto sa dalaga bisan wala pa ‘kunohay’ sila magkita sa linawas.
Unya kaganinang buntag giteksan ni Piolo si Merlyn nga didto na sa Mall, “Let me love you tonight ,mahal.” (Mahal ilang call sign.) Gikomedyahan ra niya ang dalaga
Mibawos si Merlyn: ‘Ok, kon nakatultol ka sa amo. Hehehe! @Merlyn.’ Nahibawo si Daniel/Piolo nga nangomedya sab si Merlyn.
Apan nakahukom si Piolo/Daniel nga tinuoron ang ilang mga komedya. Tinuod mang nahigugma siya niini.
Mao nga karon naghuwat siya sa pag-abot ni Merlyn. Didto siya sa iyang lawak sa itaas.
Ganina dang napawong ang suga sa ilang silong kay natulog na man si Mama niya didto sa lawak niini.
Gikan sa bentana nakita niya nga miabli kini sa pultahan ug misulod.
Pipila pa ka gutlo misiga ang suga sa kuwarto niini didto sa itaas.
Gihuwat niya nga makailis ang dalaga og uran sa balay.
Paglabay sa pipila ka gutlo gikuha niya ang iyang selpon gikan sa lamesita ug miteks kang Merlyn sa laing SIM, “Let me luv u tonite,mahal. Luv u so much! @piolo”
Paglabay sa usa ka minuto mitunog ang selpon ni Piolo/Daniel sa laing SIM. Gibasa niya ang bawos ni Merlyn, “Ok. Dali na. Naghuwat ko nimo. Hehehe!@ Merlyn” Nagtuo si Merlyn nga nangomedya lang si Piolo kay taga Mandaue City god si Piolo ug siya (Merlyn) taga Cebu City.
Unya wa pa sila magkita sa linawas ug wa pa kini makabisita kaniya bisan kausa, mao nga nangomedya siyag bawos sa ulitawo.
Gipawong ni Daniel ang suga sa iyang kuwarto ug mainampingon nga migawas sa iyang apartment.
Mituktok siya siya sa yunit ni Merlyn. Naabli ang pultahan ug nahaatras sa kahibulong si Merlyn pagkakita niya kang Daniel. “D-Daniel, n-nganong nia ka?”
“Mahal, ako si ‘Piolo,’” tug-an ni Daniel. “ Nia ko kay ingon man ka sa imong teks naghuwat ka nako!” Nagpasigpat siya sa dughan sa dalaga. “I-Ikaw si ‘Piolo,’ ang akong laing textmate?” ni Merlyn, “ayg binuang, Daniel!”
“Ako, Lyn. Nag-aliyas ko aron ikapadayag ang akong gibati kanimo. Sukad ka nabalhin dinhi, I fell in love with you. Let me love you tonight, mahal!”
Gibuksan ni Merlyn og dako ang pultahan. Misulod si Daniel ug migakos sa dalaga. Nabatyagan niya nga mibawos kini paggakos.
Unya nagkaakob ang ilang mga ngabil. Gisirhan ni Daniel ang pultahan sa lawak ni Merlyn ug gipawong ang suga.
Naggakos sila pag-usab ug nangatumba sa kama. Unya gipasagdan na lamang nila nga manglabay ang daghang mga gutlo taliwala sa kahihom sa lawak, samtang sila naghinunghongay sa ilang mga pagbati.
(KATAPUSAN)