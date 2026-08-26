Sugilanon: Lumay

Maria Fatima
Lindogon, Sibonga, Cebu
You can’t force true love. It comes to you – effortlessly.
Ingko ibaligya na ko ang akong kalag…” matod ko pa sa tiguwang nga karon nagtungko samtang nagbulhot sa iyang hunsoy. Mingisi lang siya samtang nagpanglingo. Sa iyang pangedaron salig ko sa iyang lalom nga kaalam. Kaalam nga maoy makatabang sa akong problema.
“Itom nga salamangka,” mao kini ang iyang tubag ug gibalik-balik paglitok sa makadaghang higayon. Kulang na lang moluhod ko sa iyang atubangan aron iyang tugotan.
“Bug-at kaayo ang kantidad sa kalag Marisol. Wala ka masayod sa imong tanyag. Wala ka di ay salig sa imong kaugalingon nga higugmaon ka sa imong naibgan?” sumpay pa niya.
“Unsay kapuslanan sa akong kalag kon di ko makuha ang gugma ni Edwin? Maong ihatag na kini na ko Ingko…” tubag ko pa.
“Lumaya siya sa imong gugma. Di ko makahatag sa imong gipangayo,” seryosong pulong ni Ingko nga karon nagagunit sa iyang sungkod. Tiguwang na siyang lantawon apan hawod gihapon siya sa iyang opisyo nga mogama og lumay ug uban pa. Kapila ko nagbalik-balik aron siya hangyuon apan balik-balik pud ang iyang dakong balibad.
Dihang misulod siya sa iyang lawak, gidali-dali ko'g kuha ang usa ka gamay'ng botelya nga gitapad sa laing mga dagkong botelya. Siya ang nagtudlo nako nga mao kini ang gamiton kon duna koy gustong lumayon. Epektibo gayud ang mahimong resulta.
Gipahiran ko ang akong liog sa pahumot ug nangalisbo ang kahumot niini. Wala ko makasabot sa baho, sama og birahon ko sa tinubdan niini apan wala ko masayod kon unsa o asa.
“Ayaw pagbiya na ko, Edwin,” pulong ko pa dihang nakatugpa na mi gikan sa himaya. Gihalog ko siya og taman dayon gihagkan ang iyang ngabil. Igo lang siyang mipahiyom ug mibalos sa akong halog ug halok. Nahimong paraiso ang akong kinabuhi human ko makuha ang lumay ni Ingko. Nahimo namong kalibotan ni Edwin ang matag usa. Wala na siya manghagad sa pakipagbulag aron balikan ang iyang kanhing kapuyo diin may usa sila ka anak. Nagplano na pud mi nga magtipon dihang among nasayran nga mabdos ko.
“Nanawag si Amy nga gimingaw na daw si Faith nako. Bisitahon nako siya ugma” ni Edwin. Mitando ko sa iyang giingon.
Matag adlaw gipahiran ko ang akong liog sa pahumot labi na kon magkuyog mi. Mahadlok ko nga makamata siya sa kamatuoran ug iya kong biyaan. Apan, dako ang nahimong kausaban kay sa matag naa koy gustong isulti dali ra kaayo niya kining tumanon, sama og wala siya sa iyang kaugalingon. Kanunay mag-agad sa akong mando. Niabot ang akong gikahadlokan dihang hapit na mahurot ang pahumot. Di ko mosugot nga makagawas si Edwin sa salamangkang kalibotan. Kinahanglan kining magpadayon labi na karon nga hapit na kong manganak.
“Nibalik ka,” pangutana ni Ingko. Dugay ko niyang naatubang tungod daghan ang iyang gitambalan. Nagtalikod siya nako samtang gilantaw ang mga basiyo sa iyang lamesa. Kabalo kong sayod siya sa akong gibuhat.
“Pwede kaayong kuhaon ko ang imong kalag aron ibayad sa imong gikawat,” sumpay pa.
“Basta hatagi pa ko niadtong pahumot. Ihatag ko ang akong kalag o bisan unsa pa ang imong pangayuon,” tubag ko sa tiguwang.
Mibahakhak siya. “Ang kalag na lang kaha sa imong anak?” Wala ko makatingog. Gihikap ko ang akong tiyan.
“Apan kaluoy pud sa imong anak. Wala pa gani matawo gisaaran na daan ang iyang kalag.”
“Unsa may imong gusto?” pangutana ko ngadto niya.
“Gusto mong maangkon ang gugma sa usa ka lalaki nga ikaw mismo wala masayod kon unsa gayud ang gugma.Katong imong gikawat usa kadto ka lumay alang lamang sa lawasnong kaikag. Wala kay makuhang gugma, Marisol. Lahi ang gugma ug ang lawasnong kalipay” sugilon pa niya.
Adunay kahapdos nga mikuyanap sa akong dughan gikan sa iyang gipamulong. Kon ang pahumot alang sa lawasnong kaikag ang bugtong dalan aron mapaduol si Edwin sa akong kinabuhi mao kini ang akong huptan hangtod sa katapusan.
“Ako ang magbuot sa akong kaugalingon, Ingko, maong ihatag na kadtong pahumot” pamugos ko pa niya. Nagpanglingo ang tiguwang. Dugay siyang wala molihok maong giilog ko sa iyang kamot ang garapon nga sama niadtong una.
“Magmahay ka niining tanan…” pulong pa niya. Wala ko siya paminawa sa uban pa niyang gisulti.
Dihang naabot ko sa balay gipahid ko dayon ang pahumot ug miduol kang Edwin nga naglantaw og TV. Dali siyang nabatobalani sa akong presensya. Hangtod naa pa koy alas nga pilion ko niya, di gayud ko mobuhi bisan bugti ang kalag sa bisan kinsa. (KATAPUSAN)