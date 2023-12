Sugilanon: Magpabiling tinagoan

OLIVER P. FLORES

Sogod, Cebu

Nanimahong mansa­nas ang sidewalk nga among giagian ni Lando; paingon kami sa mall kay mag-groseri kami. Magkuyog gyud mi si Lando kon mangumpra mi sa adlaw nga Dominggo kay wa siyay klase sa gitunghaan nga unibersidad, ug ako wa say trabaho sa opisina. Second year na si Lando sa kursong Engineering. Pagsulod namo sa mall gisugat kami sa mga paskohanong awit. “Hapit na gyud ang Pasko, Ma Angeling.” “Oo, Lan. Ato nang mabatyagan sa palibot.”

Si Lando ang nagbitbit sa duha ka dagkong plastic bag nga gisudlan sa among pinalit. Naglakaw mi paingon sa parking lot diin nahimutang ang akong kotse nga diha ra sab sa duol.

Samtang nagmaneho ko sa kotse sa among pagpauli, namatikdan ko si Lando nga naghilom ug nagmasulub-on samtang nag­lingkod sa akong tupad.

“Kining, Lan, di ba ikaw man ang nag-ingon nga hapit na ang Pasko?” “Oo, Ma.”

Wa man lang molingi si Lando nako. “Unya nganong nagmasulub-on ka man?”

“Mangutana pa gyud diay ka, Ma, sa hinungdan?” Igo lang mipasiplat si Lando nako. “Dako na ko, Ma. Ang pinaskohan nga pangayuon ko nimo karon nga unta makita ug mailhan ko na ang akong amahan.”

Sagunson kong nanghupaw. Nagpabilin kong naghilom. Hangtod sa among pag-abot sa balay wa na mi tingganay si Lando. Hangtod karon wa ko magminyo.

Disyembre kinse sa buntag. Nakigsulti ko kang Lando sa among sala.

“Unyang alas tres sa kaadlawon duna tay adtuon, Lando. Makita ug mailhan mo na ang imong amahan.” Gipahiyuman ko si Lando ug nakita ko sa iyang mga mata ug mga ngabil ang gibating hilabihang kalipay.

“Tinuod, Ma?” “Oo, anak.”

Pagka alas tres sa kaadlawon nanggikan mi si Lando sakay sa akong kotse nga ako ra sab ang nagmaneho. Namatikdan ko ang nawong ni Lando nga malipayon kaayo. Dugay ang among pagbiyahe. Gibati’g kahibulong si Lando.

“Layo na man ang atong naabtan, Ma? Asa ba ta paingon?” “Duol na ta, anak.”

Pag-abot namo sa usa ka simbahan sa usa ka lungsod, gipahunong ko ang kotse sa parking area sa simbahan. Nanaug mi si Lando sa sakyanan.

“Mag-unsa man ta dinhi sa simbahan, Ma? Kadaghang tawo dinhi.”

“Karon ang sinugdanan sa Misa de Gallo, anak. Tana, manulod ta.”

Duol sa altar dunay bakanteng lingkuranan ug nagtupad mi si Lando sa pagpanglingkod. Wa magdugay misulod sa altar ang usa ka guwapo nga pari nga puparehas nako’g edad.

Nagsugod dayon ang Santos nga Misa. Wa tuyoa nakatan-aw ang pari ngari nako sa iyang pagbatbat sa homily. Unya si Lando na sab ang iyang gitan-aw. Morag nakalitan ang pari.

Pagkahuman sa Misa, giduol kami si Lando sa pari ug gidala sa kumbento.

“Kumusta na, Angeling? Kinsa man ning imong kuyog?”

“Si Lando, akong anak, Padre. Parehas gyud mo’g nawong.”

Nagtinan-away sila si Lando ug si Padre Lambert. Unya ako na sab ang gitan-aw ni Lando. Dugay ko niyang gitutokan.

Sa amo nang pagbalik sa siyudad, nagpakahilom si Lando apan nakita ko sa iyang mga mata ug mga ngabil ang gibating tumang kalipay. “Unsay gibati mo karon, anak?”

“Grabe, Ma, ang kalipay nga napuno sa akong dughan!”

“Isaad mo ba, Lando, nga magpabiling tinagoan ang ta­nan? Di kasal-anan ang nahi­tabo namo ni Lambert kay nagtungha pa siya sa seminaryo niadtong tungora. Dihang hingpit na siyang pari hingpit na sab giputol namo ang tanan.”

“Nakasabot ko, Ma. Oo, magpabiling tinagoan ang tanan aron maprotektahan si Papa sa iyang bokasyon. Salamat, Ma, sa nindot nga pinaskohan nga imong gihatag nako karon.”

Gipakusgan ko na ang pagpadagan sa kotse ug nakasaad ko sa akong kaugalingon nga di na mobalik sa lungsod nga among giadto kaganina ni Lando. (KATAPUSAN)