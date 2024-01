Sugilanon: Panumpa sa Bag-ong Tuig

SOLEMNE ang atmospera sa sulod sa simbahan sa Sto. Rasario. Nagtupad mig luhod si Art duol sa atubangan sa altar. Nagkuptanay mi sa among mga kamot samtang nagpiyong ang among mga mata. Wa pa magsugod ang santos nga Misa nga ipahinungod sa pag-abot sa Bag-ong Tuig.

“Lord, ania ko sa imong a­­tu­bangan ug nanumpa nga ning pag-abot sa Bag-ong Tuig usa na lamang ka babaye ang akong higugmaon. Si Maribel!”

Nadungog ko ang mga pulong ni Art bisan hinay lamang kini. Nagpabilin kong nagpakahilom. Nakapanghupaw ko. Unya mitingog ang kampanilya timaan nga misulod na ang pari sa altar aron sugdan ang santos nga Misa.

Nanindog mi si Art nga nagkuptanay gihapon sa mga kamot. Nagpahiyomay mi. Nagkahugot ang among pagkupot sa tagsa-tagsa namo ka palad.

Pagkahuman sa Misa wa dayon mi mamauli si Art sa tagsa-tagsa namo ka pinuy-anan. Misuroy mi sa Plaza Independencia. Daghang tawo ug malipayon ang tanan nga misugat sa Bag-ong Tuig.

Nanglingkod mi si Art sa usa ka sementadong lingkuranan.

Gihagkan ni Art ang akong kamot. Gtitutokan ko siya pag-ayo. Unya nakapiyong ko dihang iya kong gihagkan sa mga ngabil. Nabatyagan ko ang kainit sa iyang paghalok nako. Gigakos ko niya.

Gitukmod ko siyag hinay. Gikusi kog hinay ang iyang kilid.

“Naay daghang mga tawo, uy!”

Wa ko kapugngi ang pagpahiyom. Sa pagkatinuod milagbas sa kinailadman sa akong kasingkasing ang gibati kong kalipay karon.

“So what?”

Wa na ko mosupak dihang gigakos kog usab ni Art. Migakos sab ko niya ug dugay nga nagkadapat ang among mga ngabil. Puno sa kauhaw ang among gibati. Pagkahuman sa among hinagkanay misandig ko sa dughan ni Art.

“Gimingaw ko nimo, Art, pero giantos ko kini sulod sa tulo ka tuig. Gihatag ko nimo ang katagbawan.”

“Salamat nga gipasaylo ko nimo, Maribel. Sa atubangan sa Diyos gipanumpa ko ang akong kamatinud-anon na kanimo.”

“Puyde ka nang mouban sa akong pagpauli karon, Art.”

Hugot kong gigakos ni Art. Nabatyagan ko ang kusog nga pinitik sa iyang kasingkasing. Mibiya si Art nako tungod sa laing babaye. Nagtipon sila sulod sa tulo ka tuig. Apan naghilak si Art nga mibalik nako. Matinud-anon siya’ng nangayog pasaylo nako.

“Tana, Art.”

Nanindog ming duha. Nagkuptanay sa kamot nga nanglakaw. Nanakay mig taksi. Sa among pag-abot sa balay, nagkatawa sila si Bonbon, 14 anyos, ug si Donna nga 10 ang edad, nga ningsugat kanamo ni Art. Gigakos sila ni Art. Naghuwat gyud sila sa among pag-abot ni Art.

Malipayon kaayo ang duha na­mo ka anak ni Art sa iyang pag­pauli sa among panimalay ning Bag-ong Tuig. (KATAPUSAN)