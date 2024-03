Sugilanon: Sa di pa mahinayak

SIGE, come to my place,” tubag sa iyang naka-match sa Bumble. Francis kunoy ngan, “pero giingnan na tika ha, I just got off work and I am so tired, so don’t expect anything.”

Giyarok dayon ni Aly ang cocktail sa iyang atubangan, di na niya mahinumduman ug maklaro unsa to basta lami, pait, halang, ug init sa tutunlan. Lami.

Gibuwagan siya sa iyang uyab (for 5 years) ganiha samtang nag-date sila sa Tops. Gilaay na daw sa ilang relasyon. Routine na lang daw tanan. Maong naka-desisyon siya nga sugod karon she’ll be impulsive. Kuragat. Sama sa kabit sa iyang kagwang nga uyab. Mao ni iyang unang sampol nga kaya sab niya mahimong “fun, spontaneous, and adventurous.” Nianhi siya diri sa Mango. Ang ikaduha, kining pag-install niya og Tinder ug Bumble. “Take that, Jake, gamayg o**n,” yawyaw niya human niya gibusdak ang baso sa lamesa.

“Louder!” singgit niya ngadto sa direksyon sa DJ. Gibungolan siya sa tukar sud ning club. Mas madungog niya ang pagbutok-butok sa iyang dunggan. I need more drink, hunahuna niya. Shit, si Francis. Shit, ang Grab! Gitan-aw niya iyang cellphone, naa na sa Iglesia ang Grab, hapit na . Iyang gitutukan ang baso sa iyang atubangan. Wa nay sulod. Ice na lang. Iya kining gihuho sa iyang baba, ug giusap niya ang ice dayon midagan siya nga nagwandog padung gawas human niya binli og lima ka libo ang lamesa. “Keep the change, ya!”

Pag abot niya sa gawas, misandig siya sa usa sa mga poste duol sa Ramen House. Mipadaplin siya kay pwerteng daghanang tawo nga nagpadung sa club.

“Hi, miga,” giduol siya og tulo ka lalaki. Gitubag ra kini niya og ‘pakyu’ sa iyang kamot.

“Ouch! Busted sa wasted, brad,” gisungog sa duha ang ilang kauban nga nag-igat-igat niya.

“Kayasa, dugaya sad aning Grab, uy!” gi-unlock na unta niya iyang cellphone sa dihang adunay nihunong nga Toyota Corolla sa iyang atubangan.

“Ma’am Alyssa?” miabli ang bintana sa frontseat ug nakita niya ang drayber nga nilili.

“Miss pa... kuya, let’s go,” giablihan dayon niya ang backseat ug mipahimutang sa iyang kaugalingon. Gibira niya paubos iyang miniskirt human siya nabikangkang sa pagsud sa sakyanan. “Don’t rape me, kuya, ha!”

“Ha? Ah, di ma’am, uy, – aw, miss diay, mapriso ta ana.”

“Okay, good. Magdali ta, kuya, kay basin makatug na to sya.”

“I’m on my way po ,” message niya. Gikulbaan na pod sya. “Ok,” reply sa lalaki.

Mga diyes minutos ang milabay, nagsaka na sila sa subdivision sa Labangon. Nangita sila sa gate nga itom nga iyang kanaugan.“You’ll know that’s the place kon naay lalaki nga nagputi nga nagbarog, that’s me. Mag-atang kos gate para di ka masaag,” message aning Francis kaniya.

“Ok,” reply niya sa lalaki. Tuo kag ikaw ray kahibawo, ha!”

PAGKASUD niya sa apartment ni Francis iya dayong gihubo iyang blazer ug gitangtang ang pugong sa iyang buhok. “What the f**k! Abi ko bag magtabi ra ta, miss.” Mikaging kini ug miatras padung sa gisirad-an nga pultahan.

“Ah, f**k, tabi uy! Mao ra gihapon. Tilawan ra ta ninyo unya ilisdan ug biyaan. I’m done talking. Look where that got me. Broken. Besides, di ba gikapoy ka? Wagtangon ko na imong kapoy.” Miluhod si Aly atubangan sa lalaki ug gihubo niya ang shorts ug underwear niini. Nabatyagan niya nga nadala si Francis sa iyang gibuhat kay giduot niini iyang ulo ug gikumot iyang buhok. Nabatian niya ang kahinam sa lalaki sa matag ligwat niini sa hawak.Naghangad na ni sa kisame.

Nabatyagan niya nga nagbutok-butok na sab sa iyang dughan sa dihang miaksyon siya og suka. Adunay gitukmod nga di mao ang iyang baba padung sa gawas. hangtod nga nahabwa iyang kinaon ug ininom ganiha. Nagmadaugon ang iyang kuto-kuto nga ganiha iyang gilunod. Dayon miawas ang mga luha sa iyang mga mata sa kauwaw, sa kasakit, sa kalagot, sa kahiubos, sa kasuko, sa kaluod.

“I’m so sorry,” matod ni Alyssa nga nanarapo sa iyang sinuka nga miawas sa iyang baba, “I am so sorry!”

“No, it’s okay. You know what, just go to the toilet, and I think you need to go home,” matod ni Francis.

“Yes, I will go home,” ni Alyssa. (KATAPUSAN)