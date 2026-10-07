Sugilanon: Sa kasal ni Estrella

LAMBERTO G. CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
KASLON karong buntaga si Leo ug si Estrella, ang matahom kong anak. Si Padre Dondon maoy mokasal kanila sa altar sa Cebu Metropolitan Cathedral. Diha na ko ug si Malou, akong asawa, nagtindog duol sa altar sa simbahan. Diha sab silang Pare Jose ug Mare Linda, ginikanan ni Leo. Nagtindog ming upat buyon ni Leo ug sa best man. Pagtukar sa awit nga ‘Here Comes The Bride’ ang tanan nga nanambong sa kasal mitan-aw sa pulta mayor. Nakita namo ang upat ka mga batang babaye nga nagsabulak og mga buwak sa ‘aisle’ sa simbahan samtang nagpaso. Nagsunod si Estrella ug ang iyang maid of honor ug ang ubang mga sponsor. Paghiabot ni Estrella sa among tungod ni Malou, miamen siya namo ug miamen sab nilang Pare Jose ug Mare Linda. Gigunitan ko ang tuong kamot sa akong anak ug gitugyan ngadto kang Leo nga miamen namong Malou ug nilang Pare Jose ug Mare Linda. Dayon mipaingon sila sa duha ka silya nga gitagana alang kanila atubangan sa altar.
Gigiyahan kami sa wedding coordinator ngadto sa among lingkuranan nga naatbang sa lingkuranan nila ni Pare Jose ug Mare Linda. Nahimutang na sab sa ilang mga lugar ang mga principal ug mga secondary sponsor. Hasta ang mga bata nga apil sa bridal entourage.
“Treb, mahimuwag na gyud nato ang pinangga tang anak,” hagawhaw ni Malou nga mikagalkal ang tingog kay kahilakon.
“Ayna nag hunahunaa, Malou,” matod ko. “Ana man ang kinabuhi. May panahon man gyud nga ang mga anak mobiya sa ilang ginikanan. Usa na ang pagminyo.”
Wala na motingog si Malou. Nagpadayon ang seremonyas sa kasal. Ug ang akong handurawan mibalik sa nangaging panahon.
USA kadto ka Dominggo sa buntag nanimba mi sa Katedral, kami si Malou ug si Estrella. Dose anyos pa si Estrella niadtong panahona ug gradweting sa elementarya sa Zapatera. Wala mi makaabot sa unang misa, apan nanulod sa simbahan ang akong asawa ug anak. Giingnan ko si Malou nga mosunod lang ko nila kay magpalimpya pa ko sa akong sapatos. Migawas ko sa lagwerta sa simbahan ug gitawag ang usa ka limpya-botas. Miduol dayon kini kuyog sa iyang kauban nga limpya-botas sab.
“Palimpya ka, Sir?” matod sa bata nga akong gitawag; kulongon ang iyang buhok nga itom ug gwapuhon ang dagway bisan tabunon og pamanit.
“Mahuman nimog bayente minutos?” sukot ko.
“Tabangan nato, Bay Elmo,” sa bata ngadto sa iyang kuyog. “Ikaw sa wa nga sapatos ug ako sa tuo.”
Miyango si Elmo nga miingon, “Sige, Bay. Nagdali man si Sir.”
Gipalingkod ako nila sa dala nilang bangko ug gisugdan nila paglimpya ang akong sapatos. Samtang nagtrabaho naminaw ko sa ilang estoryahanay kabahin sa unsaon pagpangasawa og guwapa. Nahimuot ko kay mga bata gud sila, unya naghisgot ning butang nga alang sa mga ulitawo nga buot nang magminyo. Nagpahiyom ko samtang naminaw nila.
“Aron makaasawa tag guwapa, kinahanglan moeskuyla gyud ta hangtod makatapos sa kolehiyo,” sa kulongon nga bata ngadtong Elmo.
“Di man tingali, Bay. Bisag di ta katapos og kolehiyo, makaasawa gihapon tag guwapa kon atong uyabon guwapa,” ni Elmo. “Ayaw panguyab og batig nawong.” Nahikatawa ko sa yanong tubag ni Elmo.
“Di ba, Sir, mas dakog purohan nga makaasawa og guwapa ang graduwado sa kolehiyo?” sa kulongong bata nga mihangad nako. Nakita ko ang kaseryuso niini sa iyang nawong.
“Oo, Dong,” tubag ko, “kay ang graduwado dako mag purohan nga makatrabaho og maayong trabaho ug magdawat og dakong sweldo.”
“Awa, Bay Elmo. Ako inig gradwet nako sa elementarya karong tuiga sa Tejero, adto ko maghayiskol sa Abellana. Inig gradwet nako sa Abellana, mokuha dayon kog kurso sa kolehiyo,” matod sa batang kulongog buhok nga mituktok sa kahon sa limpiya, nagpasabot nga humana ang ilang trabaho.
“Mao nay bata. Dunay ambisyon,” matod ko nga mitindog ug mihapuhap sa kulongong buhok sa bata. Mikuot ko sa akong pitaka aron bayran ang mga bata. “Hinumdomi ninyo ang giingon ni Emilio Jacinto, ang utok sa Katipunan, ‘ang tawo nga way ambisyon sama da sa kahoy nga way anino.’ Ug nagdali kong misulod sa simbahan aron pangitaon si Malou ug si Estrella.
NAHIPUGWAT ko dihang gisikdo ni Malou ang akong abaga. Nakita ko didto sa altar nga gibendisyonan na ni Padre Dondon sila si Leo ug Estrella. Unya nakita ko nga gitukas ni Leo ang belo sa akong guwapa nga anak aron patikan og halok ang mga ngabil niini. Nakapahiyom ko kay si Leo man kadtong batang limpya-botas nga nangandoy nga makaasawa og guwapa. Bag-o lang siya nga nakapasar sa CPA board exams dungan sa akong anak nga daan na diayng manag-uyab sa diha pa sila sa kolehiyo ug nagsaaray nga magpakasal inigkapasar nila sa board exams alang sa ‘certified public accountant.’ (KATAPUSAN)