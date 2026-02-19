Sugilanon: Sa Susamang Kalibotan

Maria Fatima
Lindogon, Sibonga, Cebu
“If parallel universes exist, then life may not be alone in reality.”
Alang kang George Hirata
Ang gilapdon sa kawanangan dili gayud masukod sa bisan unsang instrumento nga naa dinhi sa atong kalibotan. Ang kawanangan walay katapusan ug nagpabilin kining usa ka dakong misteryo alang kanako. Bisan pa'g maglisod ko'g sabot naglabi gihapon ang akong kuryosidad kalabot aning giingon nilang parallel universe. Dako ang akong pagtuo nga tinuod kini. Dihang nakaila ko ang akong suod nga amigo napamatud-an ko nga dili kini usa ka tiaw. Nindot hinuktokan kon unsa ang luyo ining lukupngatanan.
Human sa dako namong pagsusi naa mi nadiskubrehan nga maoy magdala paingon sa dapit nga bisan kinsa wala pay nakasuta.
“Kabantay ka anang hayag nga murag nagbukal? Anha ta lusot padulong sa laing dimensyon…” matod sa akong amigo nga nagtutok sa dili ordinaryong matang nga hulagway. Wala ko makapamilok. Mao kini ang akong gipaabot aron mahatagan og tubag ang mga pangutana sa akong hunahuna.
“Bisitahon nato ang nagkadaiyang uniberso ug pangitaon ta ang atong mga susama…aligre kaayo ni Joji.” dugang niya nga dako ang ngisi.
“Sakto. Hinaot sa laing kalibotan nagsadya ang laing ako,” pulong ko pa. Misugod og kubo ang akong dughan dihang miuna sa pagsulod si Yuki ug hingpit na siyang gilamoy. Asa na kaha siya karon? Human ko mitikang og usa ka lakang gipikpik ko ang akong dughan dayon milusot sa ganghaan.
Sama sa usa ka kilat ang tanan. Nausab ang palibot nga akong nahimutangan. Naa ko gawas sa dakong eskwelahan. Dako kong pagkahingangha tungod nakita ko ang akong kaugalingon kuyog ang usa ka maanyag nga dalaga. Gwapa kaayo siya.
Makabatobalani ang iyang bayhon labi na'g mopahiyom. Gigunitan sa susamang ako ang kamot sa dalaga ug gihagkan kini. Sa akong kalibotan wala pa nako makatagbo kining bayhana. Posible kahang adunay susamang siya sa akong kinabuhi? Minatay! Hinaot untag aduna kay ako kining digahan sa akong gugma.
Dili ko maihap kon pila ang akong nabisitang susamang kalibotan. Managlahi kaayo. Adunay kalibotan diin datu kaayo ko ug naa usab nga nagkamang sa kakabos. Adunay naghilak, nagkatawa, nabalaka, nasagmuyo ug uban pa. Adunay susamang ako diin nanag-iya ko'g lapad kaayong hacienda sa kalubinhan. Minatay!
Paborito kaayo na ko ning lubi. Mao ni ang pinakalaming prutas nga akong nailhan. Nganong dili man ako ang nakadawat ining klasi sa kapalaran?
“No importa,” matod pa sa susamang ako. Nagnganga kong naglantaw niya dihang gikahinabi niya ang mga nagkadaiyang tawo sa lainlaing nasod. “Philippines has 7 641 islands,” tubag pa dihang naay nangutana. “Godiamoci la giornata (Maglipay kita karon),” pulong niya dihang miduol ang usa ka babayeng naay tatak sa iyang gisuot nga ‘I love Italy’.
Nasuya kaayo kong naglantaw tungod sa iyang kahanas motabi sa nagkadaiyang pinulongan.
Pangandoy kaayo nakong mahimong eksperto sa tanang lengguwahe aron makahinabi ang kadaghanan. Kon pwedi nga mamili ko og kalibotan unya bayloan na ko sa akong kapalaran. Hinuon bisan asa segurong espidnoha ibutang dili ihatag ang tanan. Naa gayuy kulang nga perming pangitaon.
Dihang nakalabang ko sa laing kalibotan milumoy ang akong dughan dihang nakita ko ang pamilyar nga bayhon. Bisan dugay nang wala na ko siya makita wala ko malimot sa iyang hitsura.
“Joji, laag ta sa pikas baryo,” agda pa niya sa susamang ako nga nagyaka sa patag samtang nag-atubang sa lapad nga kahumayan.
“Pwedi ra wala man koy buhaton…” tubag sa susamang ako.
Mingisi ang dugay na nga mitaliwan ko nga amigo. Dako na siya dinhi niining kalibotana. Nakahinumdom ko nga elementarya lang dihang nakipagbatok kini sa sakit nga kanser.
Subo kaayo ko dihang nitaliwan siya kay giisip ko siyang pinakasuod. Di lalim ang kaguol nga akong gibati dihang hingpit ko na siyang di makita.
Apan dinhi, buhi kaayo siya ug gusto ko siyang gakson. Kon nasayod lang siya nga suwerte siya dinhing kalibotana tungod taas-taas ang higayon nga makauban niya ang iyang minahal sa kinabuhi. Ug suwerti usab ang susamang ako.
NABATYAGAN ko nga adunay mipikpik sa akong dagway. Gibuka ko ang akong mata ug misugat ang dagway ni Yuki nga nagngisi. “Unya, kumusta man, Bay?”
(KATAPUSAN)