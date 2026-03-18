Sugilanon: Si Fluoraine

Usa ka bulan human sa kasal nilang Fluoraine ug James nagkita sila si James ug Treddy sa usa ka imnanan sa Junquera. Si Treddy maoy ‘best man’ ni James sa ilang kasal ug suod niya nga higala. Samtang nagpadayon ang ilang tagay diin nagkapakot lang ang ilang giistoryahan, gikan sa pagdaog nga ‘overall champion’ sa Cebu City sa CVIRAA ngadto sa pagdaog sa Gilas Pilipinas batok sa Kazhakstan aron makaabot sa FIBA World Olympics, nasal-utan ni Treddy og pangutana si James bahin kang Floraine.
“Bay James, ayaw lang kasuko, ha! Duna koy ipangutana nimo nga wa nako ikabungat niadtong uyab pa mo ni Fluoraine hangtod na nga gikasal mo sa simbahan sa Katedral,” matod ni Treddy.
“Di man kaha na makadaot nako, Bay! Shoot it!” ni James nga mitan-aw sa seryoso nga nawong ni Treddy.
“Ngano man tuod nga si Fluoraine man imong gipangasawa nga matod pa sa mga babaye ug lalaki natong kaila, ‘bati’g nawong’ ug niwang pa gyud,” ni Treddy nga mitutok kang James.
“Okey ra na nga manaway sila sa akong asawa; ila nang katungod. Basta ako, I love my wife so much! Mapinanggaon. ‘Caring’. Ug labaw sa tanan, gimahal sab niya ako. ‘Faithful’ siya nga pagkaasawa,” ni James nga miyarok sa beer nga iyang gitagay sa beer mug.
“Okey. Nakadiparal man gud ko nga sa inyong dapit sa Panaghiusa may mga silingan mong mga guwapa nga kapilian nga may pagtan-aw kanimo ug naghuwat lang unta sa imong pagduol,” ni Treddy nga miyarok pud sa iyang tagay.
“Nganong nakaingon ka ana, Bay Treddy?”
“Si Juvelyn, imong silingan ug kauban nakong call center agent sa IT Park, nag-ingon nga ‘crush’ ka niya, apan wa tingali ka kakita sa iyang katahom ug kaseksi. Ang imo kunong panan-aw napukos sa maestra ninyong silingan nga gawas nga bati og nawong, niwang pa gyud kuno. Mipuno pa siya nga ngalan ray nindot ni Fluoraine.”
“Ah, si Juvelyn! Tinuod bitaw, seksi siya ug guwapa, Sa pagkatinuod, Bay Treddy, naibog ko niya, uy! Ikaw, bi, wa ka maibog niya?”
“Kinsa guy di makaher kang Juvelyn, Bay James? Ibog man gani si Sir Victor, among manager, nga minyo na. Apan may uyab na man ko, si Beatrice, usa ka CPA. Di na lang ko mangulitawo niya.”
“Mao na diha, Bay James, nga wa ko manguyab kang Juvelyn bisan sa iyang kaanyag ug kabigot sa lawas nga maoy gipangandoy sa mga lalaki nga sama nato. Nakabantay man ko nga daghang mga lalaki nga mobisita niya, kay atbang ra gud mi'g balay. Kon nangulitawo pa ko niya daghan ko'g karibal. Di ba hasol ug samok?” ni James. Misenyas siya sa weyter nga dad-an silag upat ka botelyang beer.
“Tinuod na, Bay. Ako gani, may karibal ko kang Beatrice nga CPA sab, pero ako ang gisugot niya, kay ako gyud ang iyang gihigugma.”
“Mao nga si Fluoraine ang akong gipanguyaban, Bay, kay yano lang siya nga pagkababaye ug dili kapritsusa. Dili pud baya siya bati kaayog nawong. Kita bitaw ka didto sa simbahan nga mianyag siya tungod sa ‘make-up.’ Niwang tuod siya, pero ako siyang patambukon sa akong gugma, Hehehe!” ni James nga matiawon.
“Bitaw, Bay James, ngano man tuod nga si Fluoraine man ang gipili mong pangasaw-on?” seryoso nga misukna pag-usab si Treddy.
“Sultihan tika sa tinuod, Bay Treddy! Siya akong gipili kay bati siya'g nawong ug niwang sumala pa sa mga tawo. Apan segurado ko nga kon tua siya sa eskuylahan way lalaking moduol niya aron tentalon siya. Kon sa among balay, ikabilin ko siya nga wa koy kabalak-an nga may lalaking mosuway paghuong sa iyang pagkababaye. ‘Assured’ ko nga ‘faithful’ siya nako!” ni James.
Miyango-yango si Treddy nga mipatuybo sa iyang tuo nga kumagko. (KATAPUSAN)