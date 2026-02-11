Sugilanon: Si Valentine

LAMBERTO G.CEBALLOS
Panaghiusa, Basak-San Nicolas, Cebu City
Hapit kada Sabado sa gabii anha magpalabay sa kagabhion si Amador sa Dolce Vita Resto Bar gikan sa iyang opisina sa usa ka dakong pabrika sa mga industrial gases, sama sa oxygen ug acetylene. Ganahan siya dinhi kay mga seksi ug guwapa ang mga GRO gawas sa ilang pagkabatan-on. May pipila kanila nga iya nang na-table ug gikadulog sa kama. Apan may usa nga gikahinaman niya nga ika-table ug ikadulog sa pagkatulog. Si Valentine. Sigon sa usa ka weyter nga iyang nasuod, si Valentine mestisa German kay ang inahan niini usa man ka Aleman gikan sa Germany. Pero mipauli sa Germany ang iyang inahan. Nahibilin siya sa Sugbo uban sa iyang Pinoy nga amahan. Sundalo ang iyang amahan ug namatay sa usa ka engkuwentro didto sa Negros batok sa mga rebelde. Sa iyang bahin, siya (Amador) kuwarenta nay edad ug nagpabiling ulitawo kay dili gustong mahigot ang kinabuhi sa usa ka pamilya. Sama siya sa alibangbang nga maniba sa tanaman gikan sa usa ka bulak ngadto sa lain. Daghan nang mga bulak nga nakum-os sa iyang mga kamot.
Sayo nga misulod si Amador sa Dolce Vita karong gabhiona. Sabado karon ug Valentine’s Day. Dinhi siya manihapon. Mi-order siya'g duha ka beer nga maoy gikalingawan niyag dimdim. Daghan na ang nanulod nga mga kustomer sa resto bar aron mangaon ug mag-inom. Taudtaod nanggawas ang mga GRO gikan sa ilang ‘dressing room.’ Nakita niya si Valentine nga nagpadulong sa iyang lamesa. Nagsul-ob kini og itom nga mini-skirt nga pitis kaayo sa iyang lawas. Sa hilom, gilad-ok ni Amador ang iyang laway. Gitipan niya kaganina ang kasuod niyang weyter aron ingnon ang GRO nga siya (Amador) gusto nga mo-table niini.
“Good evening, Sir!” timbaya ni Valentine nga milingkod sa silya atbang kang Amador.
“Good evening! Pero ayaw na kog tawgag Sir, ha. Amador na lang,” ni Amador.
“Okey, Amador!” ni Valentine nga misenyas sa usa ka weyter nga miduol dayon sa lamesa. “Tagai mi'g one bottle Champaigne!” Huma'g lista sa order sa iyang notepad, milakaw dayon ang weyter. Dali ra kining nakabalik dala na ang bino nga gisud sa ‘chiller’ ug duha ka kupa.
Giipisan dayon ni Valentine og bino ang duha ka kupa. Ang usa gitunol niya kang Amador. Unya giisa nila ang mga kupa ug gisingki. “Toast to our friendship!” matod ni Valentine nga mipahiyom. “And Happy Birthday to you!” ni Amador nga mibawos pagpahiyom.
“Nganong nahibawo ka nga birthday nako ron?”
“Your name gave it away!” ni Amador nga hinay nga mikatawa.
Ang banda sa Dolce Vita mitokar og hawot nga sonata. May nanayaw sa ‘dance floor.’ Misayaw pud sila si Amador ug Valentine. Hugot nga gigakos ni Amador si Valentine nga wala motukol. Nasingo ni Amador ang kahumot sa agwa sa GRO.
“Valen, okey ka manggawas ta dinhi?” hunghong ni Armando. “Adto ta sa dapit nga kita rang duha.” Mibawos paghunghong si Valentine, “Okey, pero adto lang sa amoa. Ako ra man ug ang akong Lola nga tiguwang nagpuyo didto.”
Human sa ilang pagsayaw namalik sila sa ilang lamesa ug nagpadayon pag-inom sa bino.
“Wa pa kay uyab, Valen?” ni Armando nga migunit sa usa ka kamot sa babaye.
“Duna nay nipadayag sa iyang gugma nako, pero wa nako sugta. Di pa ko gusto nga mahigot sa usa ka relasyon,” ni Valentine nga wa motukol sa pagpislit-pislit ni Amador sa iyang kamot. “That’s good. May chance pa diay ko!” ni Armando.
DIDTO sa lawak ni Valentine giangkon ni Armando ang pagkababaye niini. Wala siya magmahay kay maayo moduwa sa kama ang GRO. Gitagbaw ni Valentine ang kahigal ni Amador. Mahimayaon si Armando nga nahikatulog. Unya nahigmata siya dihang mibagting ang kampana sa duol nga simbahan, nagpahibawo nga alas dose na sa tungang gabii. Nakuratan siya sa iyang nakita. Si Valentine inanay nga nahimong tiguwang nga babaye kansang mga buhok nanuyhakaw ug nahimong mga bitin.
“Hi-hi-hi! Mabusog na pud ang akong mga buhi karon sa imong dugo, Amador!” matod sa tiguwang babaye nga migakos og hugot kaniya ug gidumol ang ulo sa iyang liog. Nabati niya ang kasakit sa pagsupsop sa mga bitin sa iyang liog. Misiyagit siya, “AAAAAAAHHH!!!”
(KATAPUSAN)