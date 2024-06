Sugilanon: Siglo sa hulaw sa kasingkasing

A FLOWER of melodrama in eternal bloom. Melodramatiko ang mga magbabalak sa panahon kanus-a nihit ang mahigugmaon. O, sa panahon kanus-a walay pilaknong dagitab nga namungingi sa mga mata sa kabituonan. O, sa siglo diin ang kabuwakan nangalawos sa panahon kay usa na ka disiyerto ang mga ngabil, diin ang kasingkasing usa na ka awaaw nga lubnganan sa mga sinulat nga wala mabasahi sa mga hingtungdan. Sa kasikbit nga nataran, sa way undang nga paghinubig sa kasakit, nagmasulob-on ang labing malipayong madyikero kay ang iyang tablado namansahan man sa kahugaw sa itom nga dan-ag sa maluibong kahayag nga gikan sa giulod nga dughan sa usa ka mahigugmaong artista sa teyatro. “Usa baya unta ka maambong dalaga kini!” sumala sa bungutong magdadagang.

Apan, o, kamasulob-on sa lawak diin ang bugtong kundiman nga madunggan mao lamang ang awit sa kasakit nga gitabyog sa katapusang mga nota sa labing matinud-anong musikero atol sa kasaulogan sa unang pagtugtog sa kampana sa kinasal tungod sa gugma.

“O, gisaulog ta kining maong kalipay sa panahon sa kasakit,” miingon ang magbabalak nga natakdan sa mino sa mga rosas.

Tigmi! Tigmi! Tigmi! Kita karon nga nanagluha ang mga mata, angay ba natong hiwaon ang atong mga kasingkasing ug ihalad ngadto sa altar sa labing ambongan tang bathala nga maoy nagtuga niining sumpa sa gugma?

Wala nay purohan nga maalim pa ang samad, ang way kamatayong samad, ang hayopnong samad nga maoy hinungdan sa pagkatumpag sa gingharian sa atong kaugmaon, sa umaabot nga pagpadayon sa pagpanglupad sa mga puting salampati sa kagawasan.

Buot na kitang mahimong balaknon sa dihang may makit-an kitang tawo nga nag-ingkib og mansanas, apan sa atong kamasulub-on, dili kini nato suwatan pa og balak kabahin niini, kundili ato kining kalimtan ug tan-awon ang tulmaan diin ang adlaw mihalok sa tin-aw nga dagat.

Sa tul-id nga katapusan, ang kasingkasing maoy usa ka dakbayan kansang pinulongan dili kita maantigong mahisabtan. (KATAPUSAN)