Sugilanon: Siopao ug Hotdog: Gugma nga Pirmi Sakto

Josua Ronmiel Eras
Cebu City
Naa pa koy pipila ka minutos sa dili pa magsugod akong duty sa kadlawon, mao nga nidagan ko paingon sa convenient store aron mangita og makaon. Pero pag-abot nako, naglibog ko murag estudyante nga gi-surprise quiz: unsa man gyud akong paliton? Sa kalibog, duha ka botelyang kape na lang akong gikupot, kay kung dili magmata, basin ako pa’y ma-display sa tindahan.
Nagpatukar og love song ang tindahan ug napakanta hinuon ko samtang nagtan-aw sa mga dekorasyon: chocolate bouquet, papel nga kasingkasing, ug mga balon nga adunay suwat nga “Happy Valentine’s Day!”
Pero ako, naghunahuna pa unsaon pag-celebrate nga nagdungan ang trabaho ug klase. Hala, busy pero dapat romantic gihapon. Kay ang gugma, dili lang para sa uyab—para pud sa pamilya ug mga higala. Ug syempre, bonus na nga makadawat ka'g tsokolate bisan walay uyab. Ayahay!
Paglinya nako sa cashier, naa koy nadungog nga magtiayon naglalis: siopao kontra hotdog. Ang lalaki, murag abogado nga nagdepensa sa siopao, pero ang babaye, Supreme Court sa hotdog.
Nibuto ang argumento: “Ana man gyud mo mga babaye, pirmi sakto!” reklamo sa lalaki. Ang babaye, silent treatment pero klaro sa nawong nga “Objection sustained!”
Nakahunahuna hinuon ko: kung ang babaye pirmi sakto, ug ang laki pirmi sayop, sayop ba ang lalaki sa pagpili niya sa babaye? O sakto ang babaye kay siya ang gisugot? Hala, logic problem ni nga mas lisod pa kaysa algebra.
Sa akong kalibog ug kagutom, nipalit na lang ko'g siopao ug hotdog para patas. Pagawas nako, nakita nako ang magtiayon sulod sa sakyanan nga nagkatawa na, gihungitan ang lalaki ug siopao, ug gihawokan pa sa agtang ang babaye. Murag magic trick nga gikan sa away ngadto sa kilig.
Ang gugma, mura og siopao ug hotdog—bisan maglalis mo unsay lami, sa katapusan kamo gihapon ang mag-share og kilig. Gugma pirmi sakto.
Pagtan-aw nako sa oras, pastilan! Ala una na. Late na gyud ko sa trabaho. Pero at least, busog ug inspired ko. Hahay, gugma!
(KatapUsan)