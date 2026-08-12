Sugilanon: T. Wannee

(Sumpay sa miaging gula)
Dakong pasalamat nako sa Ginuo nga nakalabang ko sa unang bulan sa pagtudlo kauban si T. Wannee ug ang halos dul-an 400 ka mga tinun-an nga akong gitudloan. Hapit nakong mohural. Tiaw mo ba ng kada adlaw magsige ko'g check, stamp pad alang sa petsa, unya pirma sa gapatung-patong nga notebook ug libro. Lupig pay artista sa kadaghan nimo'g pirmahanan! Pasiaw pa sa kaubanan nako, “Makapahulay ra gyud ta ani kon mangihi.”
Gaakal ang amoang class schedule sa tibuok semester. Diri man gud diay sa Thailand, isagol nila ang regular ug students with special needs. Ibutang ta, naay tulo o lima ka estudyante nga special. Pun-an pa sa 35 ka regular unya magdungan ni sila'g salida — mura gyud ka'g mayawaan.
Naay magdagan-dagan libot sa klasehanan. Naa puy mokalit lang og tibi unya motiyabaw sa way daghang rason. Lahi pud ng magsirko-sirko sa imohang atubangan. Dayon duna puy lain nga magsige'g tahal sa iyang lapis hangtod kini mapudpod. Unya kani nga estilo nila ilabi na og matunong ka og First Period sa hapon, magsunod ni sila og pananghid nga moadto sa pansayan. Inosente pud tawon tang nitugot sa ilahang gipangayo.
Dakong kahibulong nako nga taudtaod na man wala pa man nahibalik. Ug sa dihang akong giapas, nakit-an nako didto nga gadula ug gasinabligay og tubig. Nakaingon gyud kos akong kaugalingon og unsa ni silang klaseha sa mga mananap.
Mayawaan gyud diay tuod ka. Bantog ra niana akong mga kauban nga mag-andam gyud sa gira kay lahi ni sila'g timplada.
Tinuod gyud diay tong ilahang giingon nga Lunes pa lang, maluya ug mapagaw na ka. Bantog ra pud diay nga dunay koy usa ka kaubang Pinoy nga gabalon pirmi og luy-a ug unsa pa tong klaseha sa habak ug panawal sa kalawasan. Panagang diay to niya aron dugay siyang malup-og.
Kabahin ni T. Wannee, nakabantay ko nga bugnaw ang iyang tinagdan nako sa unang semana sa akong pagtudlo. Paminaw nako, naniid kini sa akong batasan ug gawi ilabi na sa paagi sa akong pagtudlo. “Nakaminos man tingali ni nako si T. Wannee tungod kay dili ko Native English Speaker o NES.
"Bahala uroy siya sa iyang uray. Basta ako, magpadayon ko sa akong misyon diri,” pag-alam-alam nako sa akong kaugalingon. Dili nako ikaulaw sa pag-angkon nga dunay mga higayon nga mokalit lang og tulo akong mga luha. Tingali agi sa akong kahiubos sa akong pares. O kaha, agi pud sa kamingaw sa akong mga minahal sa kinabuhi nga nahibilin sa Cebu. Kamingaw, ilabi na gyud sa akong pinangga nga inahan nga maoy nagtuboy ug wala gyud gaduhaduha pagpugong kanako nga mangempleyo sa laing nasod.
“Master Glenn, you do traffic duty now!” pinabundak nga sugo ni T. Wannee sa akoa samtang gapuliki ko'g check sa test papers. Apil man sa amoang tahas kada alas kwatro sa hapon ang pagbantay sa trapiko sa sulod-gawas nga mga pribadong sakyanan nga gimaneho sa ginikanan o bantay sa mga bantay.
Mao pud ni ang oras nga tingpanguli nila. Ang klase sa prathom mahuman inig alas tres sa hapon.
Dayon naa silay usa ka oras nga igahin para sa nagkadaiyang club. Wala ko kamatikod nga oras naman diay aron moabag ko sa mga Tayutay nga mangulohan pagka-traffic enforcer.
Oras pud ni sa laing papel namo aron magyaya ug yuyo. Tuod man, akong nasaksihan ang mga bata nga murag nagkadaiyang klase sa mananap nga nakabuhi sa kuwadra.
Naandan na nako ang maong bulohaton. Mausab lang kini kon adunay laing importanteng isugo nako si T. Wannee. Sama pananglitan kon naay umaabot nga English InterSchool Competition diin akoy patudluon niya og Extemporaneous Speech, Oration, o Spelling Bee sa amoang mga representante.
Katapusang semana sa Septiyembre, nagpahigayon og field trip ang Prathom 6. Adunay gigahin nga tagsa-tagsa ka mga bus ang matag seksiyon diin ang class advisers maoy mangunay sa pag-uban ug monitor sa ilahang hinsakopan. Human namo napahimutang ang tanang mga bata ug wala nay mga kakulangon, padulong nako lingkod sa akong puwesto duol sa drayber.
“Master Glenn, you sit beside me,” maabiabihong pagtawag ni T. Wannee nako. Tuod man, isip pagtahod kaniya ug sa mainitong imbitasyon, gidawat ko kini. Ang amoa diay'ng lamisa sa lawak-tunghaanan ni T. Wannee tapad ug buyon ra. Gamay ra ang gintang sa kalay-on niini. Apan bisan pa man sa maong sitwasyon sulod sa upat ka bulan, aduna gihapon koy kahingawa.
Lahi ning kahimtanga karon. Magtapad mig lingkod sulod sa pipila ka mga oras. Usa pa, walay daghang babil tali namong duha.
(SUMPAYAN)