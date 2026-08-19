Sugilanon: T. Wannee

(Sumpay sa miaging gula)
Tabang tanang mga Anghel ug Santo sa kalangitan! Tabang tanang kalag sa purgatoryo!!!” pangaliya nakog taman nga ako ra puy makadungog sa dihang milingkod nako tapad ni T. Wannee.
Didto, inanay nga gipaambit niya ang mabulokon nga tipik sa iyang kinabuhi. Nagdako siyang ilo ug maoy namat-an sa iyang buot ang pagpadako kaniya sa mga madre. Niya pa, pinikito ug inihap ang iyang lihok didto sa kumbento. Isip pagtan-aw nga dakong utang kabubut-on sa pagpadako, pagbuhi ug pag-alima kaniya — giduphan niya ang maong bokasyon. Apan makadiyot ra ang iyang pagdawat sa papel isip kapikas ni Hesus tungod sa iyang sakit. Wala na niya gisugid kon unsa ning sakita.
Wala pud ko nangutana kay igo ra kong naminaw sa iyang pagpaambit. Tungod sa nahiaguman niyang sakit, mibiya siya sa iyang pagkamadre. Ug nakahukom nga magtudlo. Mathematics gyud iyang major pag college ug dili English. Dugang pa niya, nakita sa tag-iya ang talagsaon niyang hiyas sa pagtudlo ingon man sab ang kahanete niya sa pag-Iningles. Gawas pa nga pinaagi sa maayo niyang pagpangulo sa SMGSP, kanunay kini nga makadawat sa nagkadaiyang klase sa pasidungog. Usa na niini ang kanunay nga pag-una sa listahan sa tinuig nga Ordinary National Educational Test kon O-NET nga pagasalmutan sa tanang tinun-an sa Prathom 6, Mathayom 3 ug 6. Mura pud ni og National Achievement Test o NAT sa atoa. Dili mominos sa 95% ang overall performance rating sa maong tunghaan. Ang way samang dedikasyon ug ang paglaban sa dungog sa SMGSP mao gyuy labing dakong rason og nganong dili gyud buhian sa tag-iya si T. Wannee. Baynte ka tuig na diay siyang gatudlo sukad sa among panagkauban.
Samtang padayong gadagan ang gisakyan namong bus, padayon pud sa pag-asoy ang akong pares. Gisultian ko niya sa mga kanhi nakauban na niya nga Pinoy ug ang dili niya malimtan nga mga kasinatian uban nila. Ubay-ubay na pud diay nga mga nasod ang iyang naadtuan. Daghan na pud siyang nahimamat nga nagkadaiyang klase sa rasa. Apan usa sa mga wala nako damha nga gipaambit niya mao ang pagpakita sa hulagway sa iyang kanhi kapuyo nga farang. Usa kini ka retired US Army. Gipakita dayon niya kanako ang pipila ka mga retrato nilang duha nga naa sa iyang selpon. Gikan ang maong hulagway sa una nilang panagkita sa Pattaya. Sweet kaayo silang duha. Kon hukman mo ang maong talan-awon, makaingon ka nga gikan ga-honeymoon.
Gitutokan ko ni T. Wannee. Dayag ang kaseryoso sa iyang nawong. Murag gisukod niya akong katakos. Misugod og lagubo ang akong dughan kay basig mitokar na pud iyang uray. Mikalit dayon kini og pahiyom. Laing klase sa Thai smile nga kato pa nako nabatyagan. Ang maong pahiyom daw sama katam-is sa dugos sa putyokan. Ug unya, iyang gipaak ang ubos ug pula niyang ngabil. Nagpitok-pitok iyang mga mata murag tamsi nga bag-ong natughan.
“Good guys go to heaven. Bad guys go to Pattaya. Are you bad, Master Glenn?” (KATAPUSAN)
Ang maong obra nakakuha og 2nd Prize (Fiction) sa 21st Jimmy Y. Balacuit LiteraryAwards atol sa 30th Iligan National Writers Workshop (Disyembre 4-9, 2023).