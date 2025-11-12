Sugilanon: Tanghaga sa ilang gugma

Ang kinabuhi giliminan sa mga tanghaga. Usa na niini ang duha ka binuhat diin may tanghaga nga nagpaluyo sa ilang kinabuhi. Sila si Arman ug Lea. Nagkaila sila gumikan sa ilang pagka membro sa fans club sa usa ka programa sa mga jokes sa usa sa mga radio stations sa Cebu.
Tuig 1987. Nagpangedaron pa lang si Lea og 19 anyos samtang si Arman 26 anyos. Pareha silang magsusulat og mga joke ug balak. Wala magdahom si Lea nga may pagbati diayng migitib sa kasingkasing ni Arman alang kaniya.
Sa ilang fans club nga “Superbahakhak” (mabati sa kahanginan matag alas 12 sa udto) nga ang anchorman si Bannie Setaño nga mas naila nga Kuya Ban, mag-meeting sila matag ikaduha ug ikaupat nga Sabado sa matag bulan. Matag meeting nila mosapipid dayon si Arman kang Lea apan molikay si Lea kay matod pa niya, pirme lang kunong naggunit og baso si Arman. Unsaon man nga samtang mag-meeting sila uban sa ubang mga member sa fans club aduna man gyoy magbarog nga lapad o taas og liog nga botelya sa ilimnon. Walay gusto si Lea sa lalaki nga palainom.
Usa na usab kadto ka higayon nga nagmeting na sab sila, ang usa sa ilang sakop nga taga Talamban nga si Ronnie Manuga nagdala og daghang mangga kay aduna man siyay manggahan sa ila. Alegre kaayo kay maglumbaanay lag ingkib sa mangga ang mga sakop sa “Superbahakhak” samtang nag-meeting sila.
Unya may lain na usab nga higayon nga nag-meeting na sab sila. Nagdala na sab og daghang mangga si Ronnie. Pagkahuman sa ilang meeting, nangagda si Ton Torinto nga usa sa mga sakop sa “Superbahakhak Fans Club” nga mangadto sila sa ila kay may tindahan man si Ton. Ang ilang balay anaa ra sab sa luyo sa estasyon nga gialagaran ni Kuya Ban. Abtik kaayo si Kuya Ban nga miagni kanilang Arman, Ronnie, Wilson, Johnny ug uban pa. Ang ubang mga membro nga babaye nanguyog sab kay nag-apas man sa mangga ni Ronnie. Apan si Lea wala gyod mokuyog sa grupo.
Adunay mga higayon nga mahasuroy si Arman sa estasyon bisan walay meting kay maghatod sa iyang mga tampong jokes ug mga balak alang sab sa tulumanon sa mga balak matag gabii nga gidumala ni Rommel Colane nga mas nailhan sab nga Kuya Rommel. Mabati ang maong tulumanon nga “Mga Hagawhaw Sa Kasingkasing” matag alas utso sa gabii ug matapos sa alas nuybe. Kanunayng mopahinungod og balak si Arman kang Lea ug gani may mga higayon man nga si Arman mismo ang pabasahon ni Kuya Rommel sa iyang tampo on the air.
Samtang si Lea mobalos sab og suwat og balak nga iya pong ipahinungod kang Arman. Tungod niini milipang ang gugma ni Arman alang kang Lea. Kanunay na silang magbawos-bawos og padala og balak nga ilang ipahinungod sa usag-usa.
Diha na sab kadtoy higayon nga nag-meeting na pod ang mga membro sa “Superbahakhak Fans Club”. Diha gihapon si Ronnie, may dala na sab nga daghang mangga ug may kauban na siyang iyang amigo nga gustong magpasakop sa fans club. Didto gihapon sila si Arman ug Johnny kay di man gyod ni sila magbuwag kay gawas nga manag-agaw, managkompare pa gyod silang duha. Apan wala makatambong si Lea niadtong higayona. Tingali aduna lang gayoy kakulian nga dili kalikayan.
Pagkahuman sa meting nagpanon na sab sila si Kuya Ban, Arman, Johnny, Ronnie, iyang amigo, Nelson ug uban pa paingon sa tindahan ni Ton Torinto. Gitawagan ni Ton si Lea kay silingan ra man diay sila. Apan wala gyod manumbaling si Lea. Hinuon molili siya nilang Arman pero magpalayo lang. Hangtod nga naglagot na lang hinuon si Ton kaniya. Mao diayng dili moduol si Lea kon tawgon siya ni Ton ug pahibaw-on nga anaa si Arman kay niadtong panahona aduna na man diay uyab si Lea.
Nanglabay ang katuigan wala nay komunikasyon sila si Lea ug Arman. Naminyo na si Lea ug nakabaton nag upat ka anak ug wala na gayod siyay balita bahin kang Arman. Hangtod nga miabot ang dakong unos sa kinabuhi ni Lea. Nasakit ang iyang bana ug namatay. Morag midat-og kaniya ang kalibotan. Apan naningkamot siyang nag-inusara pagpangitag ikabuhi sa iyang mga anak. Hangtod nga nakahuman ra gyod pag-eskuyla ang tulo niya ka anak.
Tuig 2012. Usa sa mga member sa “Superbahakhak Fans Club” nag-post og picture nga panahon pa sa ilang panagtapok-tapok sa estasyon ra radyo. Nagbinayloay sila og mga comment. Nagkomostahay sila. Nangutana si Lea kon hain na kaha si Arman. Laing kauban nila sa fans club misal-ot, mitubag nga si Arman nagpabilin gihapong nagsuwat-suwat sa mga magasin ug peryodiko.
Septiyembre 2024. Kalit nga mi-popup sa fb wall ni Lea ang ngalan ni Arman. Wala siya maglangan. Iya dayong gi-friend request si Arman. Unya mi-accept sad dayon si Arman. Didto nagsugod na silag pangomustahay. Ug nagsinaaray sila nga dili na gayod nila putlon ang dalan nga gisumpay pagbalik sulod sa 36 ka tuig.
Gisaysay ni Lea kang Arman ang mga kapait sa iyang kaminyoon. Naluoy kaayo si Arman kang Lea. Kanunay na silang mag-chatay. Ug milakbit paghisgot si Arman nga mituyhakaw pagbalik ang iyang gugma kang Lea. Apan igo lang mokatawa si Lea kay lagi minyo na man sab si Arman.
Usa ka higayon nagkita sila si Arman ug Lea. Ilang giduaw ang lubong sa usa nila ka kauban sa fans club nga mitaliwan na. Wala makasabot si Lea sa iyang gibati kay kaniadto sa batan-on pa sila molikay man siya ni Arman apan karon nagkuyogay na hinuon sila. May kahasol nga misubol sa iyang galamhan.
Naghinayhinay nag panghipos ang Adlaw sa daginoton niyang kahayag sa ilang pagbiya sa sam-ang. Naggunitay sila sa ilang mga kamot. Buot nilang dili mamuhi sa usag-usa aron pagtagbaw sa kamingaw ug kahaw-ang nga ilang gibati.
“Le, I love you,” tuaw ni Arman nga mitutok kang Lea.
“Man, wa na koy bana. Pero ikaw ginapos ka,” kahilakon si Lea. “Friends lang ta. Friends forever.”
“Okay, Le. Dili ta magkalimtanay, ha.”
“O, promise, Man, naa ra ko.”
Ug nag-iyahay silag pamauli.
Nagpadayon ang ilang pag-chatay. Hangtod nga wala na gayod kapugngi ni Lea ang tinuod niyang gibati. Dihay higayon nga mi-call si Arman kaniya…
“Lea, di gyod nako kapugngan ang akong gibati nimo. In-luv jud ko nimo. Sayod ka gyod niini sukad pa kaniadto sa batan-on pa ta.”
“Man, kon ihatag nako nimo ang akong kasingkasing, unsaon man ani nga wa na man kay kagawasan?”
“Magminahalay lang gihapon ta, Le, bisan sa chatay lang ang atong komunikasyon.”
Gitugyan ra gayod ni Lea ang iyang kasingkasing kang Arman ug nagsinaaray sila nga magminahalay samtang may kinabuhi pa silang duha. Dili niya ikalimod nga si Arman ang naghingilin sa kahaw-ang nga iyang gibati bisan sa selpon lang ang ilang komunikasyon. Sukad sa pagtaliwan sa iyang kapikas wala na gayod siya mobatig gugma sa lain. Apan sa pagkasumpay ug balik sa dalan nila ni Arman, mibati na gayod siyag paghigugma niini kinsa iyang gitungina kaniadto.
36 ka tuig nga wala na silay kasayoran sa usag-usa. Unya ang ilang dalan nga naputol gidugtong pagbalik sa kahigayonan. Ang ilang gugma giliminan sa tanghaga nga pagbuot sa panahon. (KATAPUSAN)