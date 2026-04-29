Sugilanon: The Greatest Gift of All

Kahinumdom pa gihapon ko nga kaniadto sa akong pagkabata naas mga 3-8 anyos ang pangedaron, dili gyud na mawala sa akong 'bucket list' nga manghatag sa akong mga classmates or 'friend group' og 'something' nga makaparemind nila nga "it's Christmas". Dili lang kay sa Pasko nako buhaton kon dili matag naay mga importante o ba kaha ginagmayng okasyon sama sa 'Valentine's Day', o ilang bertdi.
Dili gyud gani ko mahimutang kon dili makompleto ang akong mga galamiton kay kasagaran sa akong ihatag nila, akoang mga handmade crafts. Matag gabii sa dili pa moabot ang maong adlaw nga dunay selebrasyon, maabtan nala'g takna nga mutuktugaok na ang sunoy ni Papa, apan ania ra gihapon ko sa akong lamesa nagtuaw aron mahuman ang akong mga ginagmayng regalo alang kanila.
"Dukaa na uy!...haaahaay (nanghuy-ab). Wala may nagsugo nimo ana nga imoha nang buhaton, dili ba?" kasagaran nga isukna nako sa akong kaugalingon samtang ang akong mga mata gibinat na sa katulugon.
Dili man sa ingon nga mapugos ko pagbuhat ani kay tingalig kon akong undangon magtuo unya sila nga nagbag-o na gyud unya ko. Apan tungod kay murag na 'batasan' na man gyud nako ang pagpanghatag ug maong gaan ra gyud kaayo sa akong buot ang akong gibuhat. Gani, mas masinati pa nako ang maong okasyon kon duna koy ginagmayng itunol nila ug duna pud silay ibalos pag tunol ngari kanako.
"Class, ugma sa buntag dili ra ko musulod sa inyong first subject, apan duna koy ibilin nga 'seat work' ug ipasa ninyo kang Mel kay siya na ang magpasa ana sa akong opisina ala una sa hapon," sulti ni Ma'am Reyn ngadto sa iyang mga bata.
"Okay, Maam," tubag ni Mel ug sa mga bata.
"Yes! Magdali diay ko'g answer aron makabuhat pa ko sa akong 'gifts'," mapahiyumon nga sulsol nako sa akong kaugalingon samtang nibirig ang akong panan-aw ngadto sa akong krayola, papel ug lapis.
Valentine's day to, nakahuna-huna ko nga dapat mas espesyal ang akong ihatag nila kay lagi 'last year' na lang nga magkauban mi sa elementarya kay nagtungtong na man mi sa ikaunom nga ang-ang sa pagtungha. Ug sa dili madugay mugradwar na mi, dunay uban adto na mutungha sa laing tunghaan.
Ug tuod, naghikabhikab na ko nga atol sa among program, duna koy matunol nga ginagmayng regalo ngadto nila.
"Mel, imoha diay ni ouh, 'Happy Valentines Day'," sulti ko kang Mel nga akong suod nga amega.
"Salamat Yan..." tubag ni Mel samtang nidawat sa akong gitunol.
"Lahi ra gyud ka uy, wala gyuy okasyon nga imong napalyas sa imong pagkamanggihunahunaon," dugang pa niya ug dayon nga ninghalog nako.
Sagol ang kalipay samtang akong gitunol tagsa tagsa ang akong ginagmayng pahalipay nga mura ba'g nikalit pagdako ang akong kasing-kasing nga makakita sa ilang pahiyom matag dawat.
Ug kahingawa sa dihang atol sa akong pagsulod sa klasroom nakit-an nako ang akong mga hinatag, daw sama sa mga dahon sa nanglarang nga punoan sa Mahogany nga naa mahimutang kilid sa among klasroom- nagkalat, samang gipalid-palid sa kusog nga hangin gikan sa 'electric fan', mura ba'g wala nila hatagi'g bili ang akong dyutay'ng pahalipay. Makasubo. Makapungot. Makatagam.
"Dinhi na lang kutob, Yan," mga pulong nga giasoy sa akong huna-huna ug inanay nga nitulo ang akong luha samtang tagsa-tagsa ko'ng gipamunit ang mga panid sa papel nga dunay sulat mensahe alang sa hingtundan sa akong pahalipay.
Hagtod milabay ang Pasko ug ang panahon nga kami mogradwar na sa elementarya. Gihagit ko ang akong kaugalingon nga dili ug dili na gyud ko mousab.
Apan, ambot ug ngano, nga sa wala madugay inanay'ng napilot ang samad ning akong kasing-kasing. Daw sama sa mga lumot sa kalimot nga kaniya nitabon.
Unom ka tuig na ang milabay ug karon mitungtong nako sa ika-12 nga ang-ang sa akong pagtungha.
Panahon sa Pasko...
"Para kang kinsa diay na Ate, besi lagi kaayo ka?" pangutana dala'ng pangutikuti ni Inday ang akong manghod samtang nagsingabot ang alas 10 ang takna sa kagabhion ug ania napod ko nagpulaw sa lamesa.
"Ay sus, sige pa'g pangutana, bisag kabalo na gyud na siya ba katulog na didto apil lagi kas kasaba ni Mama ron," tubag nako kang Inday nga murag nanura.
"Unsa kahay giputos ni Mel karon? Ingon man pud bya to si Kloe nga naa kuno to siya'y ihatag nako'ng, pinaskohan," pangutana nako sa akong kaugalingon samtang nabesi pagpamutos sa akong mga regalo alang sa akong mga suod nga amega.
Naghikabhikab na gyud ko nga mosayo pag-adto sa tunghaan aron akong matunol nila ang akong giandam.
(Sumpayan pa)