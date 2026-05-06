Sugilanon: The Greatest Gift of All

(Sumpay sa miaging gula)
Ma, Pa, adto na ko," sulti nako ni Mama ug Papa, dayon gikuha nako ang ilang mga kamot ug mi-amen.
"Unsay nakaon nimo Yan? Sayoha gud nimo ron? Sirado pa man ang eskwelahan karon," tubag ni Papa.
"Bye, Merry Christmasss...! tubag nako kang Papa samtang mikaratil og dalagan kay nagdulong na si Noy Kokoy- ang suki nako nga traysikol nga maoy akong sakyan matag adlaw sa akong pagtungha.
"Paraaaa, paraaaa, diri lang ko Noy, plete diay nako ouh...'keep the change'. Maayong Pasko Noy!"
"Maayong pasko sab Inday!" tubag ni Noy Kokoy samtang nag-ihap sa akong puro sensilyo nga plete.
"Good morning, Kuya Guard!"
"Uy, good morning sab Inday!"
"Lahi ra gyud lagi ang 'vibes' karong buntaga," sulti nako sa akong kaugalingon.
Mingaw pa ang palibot sa dihang mitikang ko sa unang ang-ang sa 'Building D' padulong sa 'third floor' diin tua nahimutang ang among klasroom. Bugnaw'ng hangin ang misugat nako sa akong pag-abri sa portahan sa among klasrom.
Alas syete na ang takna sa kabuntagon (7:00 A.M.), sa hinay-hinay niabot na ang akong mga klasmeyt nagbitbit sa ilang mga regalo.
Pila na lang ka minuto ug magsugod na ang among 'Christmas Party'.
"Kloeee, nakabantay ka ni Mel?" singgit nga pangutana nako kang Kloe- usa sa suod nakong amega samtang siya naglakaw sa 'hallway' padulong sa among klasroom nga nagbiking pa sa iyang regalo.
Pagkakita niya nako, mikaratil siya’g dalagan paingon sa akong nahimutangan.
"Yannn, sure ko ganahan kaayo kas akong regalo unya!" (gikutasan) nga sulti ni Kloe ngari kanako.
"Saba ka diha uy! Bantay bitaw ha..." tubag nako kang Kloe nga dalang panura.
"Lain pay ato ba, nakabantay ka ni Mel? Wala pa lagi siya, magsugod na baya hapit ang atong program," dugang pangutana nako kang Kloe.
Miaksyon sab mi’g kabalaka kay dili ginhapon nga ma-late si Mel kay pirmi gyud niya makatigi si Kuya Guard kon pasayohay og abot sa eskwelahan.
"Good morning Ma'am Reyn good morning classmates!" tingog nga among nadungog gikan sa among klasrom.
"Halaaaaa naa na si Ma'am!" nagkadungan mi’g siyagit ni Kloe samtang mikaratil pagdalagan balik sa among klasrom.
"Okay, klass palihug ko og linya dala ang inyong mga regalo kay mag-'attendance' usa ta dayon magbutang ta og number sa inyong gifts," sulti ni Ma'am Reyn sa iyang mga bata.
"Kringggg...Kringgg..." tingog sa selpon ni Ma'am Reyn.
"Hello...?
Yes Sir, adviser ni, ni Mel...
UNSAY NAHITABO?
NGANO?
Sige sige, salamat sa pagpahibalo, Sir," tubag ug mga pangutana nga among na dungog gikan ni Ma'am Reyn ug ang sa iyang kaestorya sa iyang selpon.
Bitbit ni Ma'am Reyn ang iyang selpon ug yawe sa motor. Wala man gani siya nagpahibalo kon asa siya padulong. Mura gigukod sa kabayo ang iyang mga lihok sa kapaspas.
"Adviser ni Mel? "
"Asa diay kayha si Mel?" mga pangutana nako sa akong kaugalingon nga miaksyon na gyud og kabalaka sa akong pinakasuod nga higala.
Wala abti’g oras og nahibalik na si Ma'am Reyn. Iya ming gisuginlan sa nahitabo. Nananghid ming duha ni Kloe nga muekskyos usa.
"Teeteteteeeeet-----..."
"Time of death...11:45 A.M, sulti sa doctor.
(Sumpayan pa)