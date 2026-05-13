Sugilanon: The Greatest Gift of All

Arianne Joyce B. Romaguera
El Pardo, Boljoon, Cebu
(Sumpay sa miaging gula)
Pag-abot namo sa atubangan sa hospital nahimamat namo ang inahan ug amahan ni Mel. Nagtan-aw sa patay’ng lawas ni Mel nga gipasulod na sa sakyanan paingon sa punerarya, giputos og kolor itom nga plastic.
“DEAD ON ARRIVAL” kuno matod pa sa nurse nga kaestorya sa ‘auntie’ ni Mel.
Wala ko kasabot sa akong gibati. Giagda nako si Kloe nga mohapit usa mi simbahan sa dili pa mobalik sa eskwelahan.
“Makamingaw lagi. Di gyud nako makalimtan ang katapusan natong bisita dinhi sa simbahan niadtong human sa atong eksam uban nato si Mel. Human nga naghinilakay ta atubangan sa altar. Lingaw kaayo ta nga naglanat-lanatay sa plaza,” sulti nako kang Kloe nga inanay’ng nagtulo ang mga luha nag atubang sa batang Hesus nga anaa nahimutang atubangan sa altar diin anha ming tulo mupuwesto matag bisita namo.
“Nagsabot pa baya unta mi ni Mel nga i-surprise ka, human sa atong ‘Christmas Party’. Mobalik unta tang tulo sa atong ‘same spot’ kay duna mi ihatag nimo- tingob nga regalo. “Merry Christmas ug Advance Happy Birthday ug Congratulations- kay katapusang tuig na nato karon sa sekondarya ug mugradwar na ta sa dili pa madugay,” matod pa ni Kloe.
Misamot og tulo ang akong luha kay sukad-sukad wala pa ko nakadawat og regalo gikan sa akong mga klasmeyts labina og gikan sa akong suod nga higala. Hinuon dili man sa ingon nga naningil ko ug balos gikan nila.
Gibati ko’g kalipay kay duna gyud diay ko’y tinuod nga mga higala. Nga bisan pa man kon naa o wala koy ikatunol nila, ania ra gihapon sila sa akong kiliran. Apan sagol ang kahingawa, tungod kay wala na si Mel. Gikuwestiyon nako ang Ginuo kon nganong si Mel pa man gyud sa kadaghang tawo sa kalibotan.
Ug kon nganong sa iyang kabuotan, sama sa dakong silot ang iyang gidangatan. Nakapangutana pud ko sa akong kaugalingon kon unsa gyud diay ang tinuod nga mensahe sa matag selebrasyon ilabina ang Pasko.
Sa una, alang kanako, ang Pasko mahitungod sa pagpanghatag o pagdawat sa mga regalo pinaagi sa ‘exchange gifts’, Manito o Manita, o ba kaha pagpanghatag og ‘Christmas Bundles of Joy’.
Apan karong tuiga, nausab ang akong panglantaw sa Pasko, nahimo kining usa ka selebrasyon diin ang pulong ‘Christmas’ nahimong pahinumdom kanako sa una; pagpasaylo:, sa kaugalingon, ug sa akong isig kaingon ug paghigugma nga sama sa Diyos Amahan, tungod sa dakong gugma niya sa katawhan. Iyang gipakatawo si Jesus didto sa simpleng pasungan nga nahimong atong manunubos. Ug sa katapusan pagdawat nga wala nay laing labaw pa sa tanan kon dili ang tua sa kahitas-an.
Nakat-on ko nga sa matag Pasko, ang labing dakong regalo nga akong madawat dili makita ilalom sa krismas tree, kondili kon unsay naa sa atong kasing-kasing nga makapadasig pud sa uban, ug pagpabiling mapasalamaton sa kon unsa man ang atong na angkon.
“Diha gyud nagsugod ang tanan (nagtan-aw sa batang Hesus nga anaa sa Belen,” sulti nako dungan nga mitrapo sa akong nga mata nga napuno sa mga luha. Human sa nahitabo, wala na mi kabantay nga padulong na diay mag alas tres sa kahapunon.
“Mobalik na ta sa eskwelahan Yan, gipangita nata ni Ma’am Reyn,” matod pa ni Kloe.
“Tana,” tubag nako samtang naglakaw patalikod sa batang Hesus nga anaa gipahimutang sa atubangan sa altar.
(KATAPUSAN)