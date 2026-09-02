Sugilanon: Tiya Lorna

LAMBERTO G. CEBALLOS
Ilaya, Cawayan, Dalaguete, Cebu
Ang akong amahan ug si Tiya Lorna mag-agaw-igtagsa. Sila si Papa ug Mama ug ang duha ko ka manghod tua sa among barangay Nayawak magpuyo.
Ania ko sa Dakbayan sa Sugbo kay nagpadayon pag-eskwela human nakagraduwar sa ‘senior high school’ sa Nayawak National High School.
Bayenti-dos anyos na ko ug ania magpuyo sa balay ni Tiya Lorna nga ania sa Barangay Zapatera.
Duha ka andana ang iyang balay ug dunay duha ka babayeng ‘lodger’ nga mga estudyante sab sa kolehiyo sama nako.
Gipapuyo ko ni Tiya Lorna sa usa ka kuwarto nga walay abang kay pag-umangkon man ko niya sa pag-agawan. Ug si Tiya Lorna dugay na nga nabiyuda.
May bugtong anak siya nga babaye, usa ka nars, nga atua sa Amerika magtrabaho isip OFW.
Maayo ang pagtagad ni Tiya Lorna kanako, daw usa ako ka tinuod niyang anak.
Kanunay kami magkasalo sa pagpangaon sa pamahaw ug sa panihapon, kay sa paniudto adto man ko mokaon sa kanten sa unibersidad diin ako nagtungha sa ikaduhang tuig sa ‘Accountancy’.
Si Tiya Lorna nagtrabaho isip ‘sales supervisor’ sa Shoe Dept. sa usa ka Mall.
Sa akong pag-obserbar kaniya, hindik siya nga pagkababaye.
Matahom ang panagway ug nindot ang hugis sa himsog niyang lawas nga sa Iningles pa, ‘gorgeous’.
Kuwarenta anyos na siya apan daw trayinta pa ang iyang edad kon tan-awon. Nakadayeg ko sa iyang katahom.
Usa ka gabii kanus-a nahiabot ko gikan sa eskwelahan ug human ko nakailis og pang-uran sa balay, boxer short ug sando, gitawag ko ni Tiya Lorna alang sa among panihapon. Didto sa kusina, nag-atbang mi paglingkod sa tumoy sa lamesang kan-anan.
Unya nitindog siya aron pagkuha sa pitsel nga may sulod bugnaw nga tubig gikan sa ref.
Nagsul-ob siya og short nga maong nga giparesan og puti nga sando sama sa akoa.
‘Pagkanindot og lawas sa akong iyaan!’ nakatu-aw ko sa kaugalingon.
Nabati ko ang pagbutok-butok sa akong dughan. Makasala lang hinuon ko, pero daw naibog ko sa akong iyaan.
“Kumusta imong pag-eskwela, Dong Elmer?” ni Tiya Lorna dihang nangaon na kami.
“Okey ra man, Tiya,” tubag ko. “Usahay may lisod sabton nga mga problema.”
“Bitaw. Mao na ang rason nga ‘Management’ ang akong gi-medyor,” ni Tiya Lorna nga mitutok pag-ayo kanako.
Nahitalunong ko sa iyang tinutokan. Unya mipadayon siya. “Bugo man gud ko sa Math. Hahaha!” Miuban ko sa iyang pagkatawa.
Human sa among panihapon mipaingon ko sa sala ug gibuksan ang TV. Si Tiya Lorna nanghipos sa among kinan-an.
Mitan-aw ko sa NBA diin ang New York Knicks ug ang San Antonio Spurs nagkombati para sa kampeyonato.
“Dong Elmer, mag-una lang kog katog, ha.”
Nabati ko ang tingog ni Tiya Lorna. Gitan-aw ko siya nga pinaungot ang pagtutok kanako.
“Sige, Tiya. Humanon ko lang ring duwa sa NBA,” matod ko.
Human sa duwa sa NBA midaog ang New York Knicks. Gipunit ko ang ‘remote’ ug gipawong ang TV.
Misaka ko sa itaas diin atua ang mga kuwarto. Ang akong kuwarto kasikbit sa kuwarto ni Tiya Lorna.
Nahiagian ko nga abli ang pultahan sa iyang kuwarto. Nagsiga pa ang suga niini.
Nakita ko si Tiya Lorna nga nagtakilid atubang sa pultahan.
Nagsul-ob siya sa iyang ‘negligee’ nga sihag ug nakita ko ang bayhon sa iyang lawas. Iya kong gitawag.
“Dong Elmer, duna koy ihangyo?” ni Tiya Lorna. Mitubag ko, “Unsa man, Tiya?”
“Labad akong ulo. Pwede hiluton nimo kadiyot?” ni Tia Lorna.
“Okey,” matod ko nga misulod sa iyang lawak. Gimanduan ko niya sa pagsira sa pultahan.
Mihayang paghigda si Tiya Lorna.
Milingkod ko sa ngilit sa iyang kama ug gisugdan paghilot ang iyang agtang.
Taudtaod gihapuhap niya ang akong mga aping, dayon ang akong kamot iyang gigunitan ug gipahimutang sa iyang dughan.
Nabati ko ang pagbutok-butok sa iyang dughan. Nagbutok-butok sab ang akong dughan.
Unya ang duha niya ka kamot mibalikos sa akong liog ug gidaitol niya ang iyang mga ngabil sa akong mga ngabil. Nasinati ko ang katam-is sa unang halok.
Dugay nga nag-ukang ang among mga ngabil samtang nangalimyon ang kahumot sa agwa ni Tiya Lorna.
Unya wa ko damha gigakos ko ni Tiya Lorna.
May gihunghong siya kanako, usa ka hangyo nga dili nako kabalibaran. (KATAPUSAN)