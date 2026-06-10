Sugilanon: Walay kabilin nga yuta

Boy, kon wa na gani mi si Papa nimo, tangtanga unya ninyong mga managsuon ang bungbong sa sala kay dunay kabilin nga gibutang diha sa sulod sa double wall nga bungbong nga playwod.”
Mao kini ang gitugon ni Mama Mayling kaniadto sa buhi pa silang duha si Papa Binog. Unang mitaliwan si Mama sa pangedaron nga 74 kaniadtong tuig 2010. Ug sa pagka tuig 2020 misunod sab si Papa sa edad nga 88.
Human sa ika-40 ka adlaw sukad sa pagbiya ni Papa nagkasabot ming mga managsuon nga amo nang lungkabon ang bungbong sa sala. Gamit ang martilyo, ug bara among gitabangan og tangtang ang bungbong nga playwod. Uban ang kahinam kon unsay kabilin nga among masunod gikan sa among mga ginikanan, nagkadusingot kami'g lungkab sa bungbong. Maoy among pagtuo nga kuwarta ang gisuksok sa ilawom sa bungbong o mga alahas ba kaha. Ug sa dihang natangtang na ang bungbong mao ray among nakita ang usa ka pirasong papel. Ug nag-alirong kaming tanan nga nagpaminaw sa dihang gibasa na sa among kinamaguwangan ang nahisulat sa papel.
“Mga anak, sayod kamong tanan nga kabos kaayo ang kagikan namong inyong mga ginikanan. Wala kami bahandi nga ikapanunod kaninyo. Ug gani ang yuta nga akong bahin sa unom kaming mga anak ni Lolo Henyo ug Lola Ihay ninyo nga akong mga ginikanan, nahurot sab namog pamaligya tungod sa among kapit-os ug gani wala gayud kamo makahuman og kurso sa kolehiyo tungod lagi sa among kalisod. Hinaot nga masabtan ninyo nganong wala gayud kamoy napanunod gikan kanamo ni Mama ninyo. Pasayloa ko, mga anak. Kaninyo nagmahal, Papa Binog ninyo.”
Akong giawhag ang among kamaguwangan nga magmiting mi. Ang uban nakong mga igsuon nagbagutbot nga walay kabilin nga among nasunod gikan sa among mga ginikanan. Ang uban sab nisabot ra samtang ako nakasabot ra pud kon ngano. Dili sad nako kamahayan si Papa Binog nganong nahurot og dispatsar ang nasunod niyang yuta gikan sa iyang mga ginikanan nga akong mga apohan.
Unya pagpanglabay sa mga adlaw nagkaguliyang ang among mga silingan. Adunay managsuon nga nag-away ug hapit na lang magkamatay. Nagkatrokis diay ug ang hinungdan mao ang yuta nga kabilin sa ilang mga ginikanan nga ila nang gibahin-bahin. Adunay namentaha ug gihilom pagbalhin ang mohon aron modako o molapad pa ang yuta sa nagbalhin sa mohon.
Ako na sab nga gikontak ang akong mga igsuon ug nagtapok na sad ming tanan. Unya akoy namaba ug mipasabot kanila…
“Mga igsuon ko, dili na kita mahiubos sa atong mga ginikanan nga wa gyud kitay nasunod kanila nga kabilin. Kadtong gibatig kalain sa buot nga wa kita binlig kabilin nga yuta, wagtanga na ninyo ang kahiubos ngadto sa atong mga ginikanan. Kay tingalig magkasiloay unya kita sa buot kon dili magpatas ang pagbahinay sa yuta. Ug mao unya kini ang hinungdan nga dili na unya kita magkasinabtanay. Karon nga wa kitay yuta nga nasunod, maayo pa ang atong pagtinagdanay apan kon may yuta pa nga atong nasunod basig mao unya kini ang makabungkag sa maayo natong relasyon kon dili magkaparehas ang sukod sa yuta nga atong nasunod.” Wala dayon sila makatingog. (KATAPUSAN)