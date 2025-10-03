Sugod sa Nov. 1 gidili na ang paggamit og temporary plates

Nipasidaan ang Land Transportation Office (LTO) sa tanang motorista nga ang paggamit og improvised ug temporaryo nga mga plaka idili na sugod sa Nobyembre 1, 2025.
Matod ni LTO Chief, Assistant Secretary Atty. Vigor D. Mendoza II, wala na’y katarungan nga gamiton ang improvised o temporary nga mga plaka tungod kay wala na’y backlog sa mga license plate alang sa four-wheel nga mga sakyanan ug mga motorsiklo.
“Kaya sa hindi pa nakukuha ang kanilang mga plaka, we advise them to do so in order to avoid any inconvenience with regard to the strict implementation of this policy. Let us take advantage of the entire month of October to do so,” matod ni Asec Mendoza.
Iyang gibutyag nga kini subay sa mando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” R. Marcos, Jr. aron masulbad na gyud ang tanang problema kalabot sa plaka.
Sa higayon nga ipatuman na ang maong polisiya, niingon si Mendoza nga ang LTO ug ubang deputized personnel nga nagpatuman sa mga lagda sa trapiko pahimangnuan sa pagdakop sa mga makalapas sa Joint Administrative Order 2014-001 ug uban pang existing nga mga balaod.
Ang silot ubos sa JAO 2014-001 naglakip sa P5,000 nga multa, ug pagkasakmit sa temporaryo ug improvised nga mga plaka.
Dugang niya, ang mga motor vehicle nga adunay improvised o temporary nga plaka dili dawaton alang sa renewal sa rehistro.
Giklaro hinuon ni Mendoza nga ang paggamit og improvised plate mahimo lamang kon kini adunay pagtugot nga pirmahan sa mga LTO office nga maoy nagproseso sa hangyo alang sa duplicate plate.
Ang improvised plate kinahanglan nga adunay gi-assign nga plate number sa sakyanan ug sa ubos niini nakasuwat ang mga pulong nga “Improvised Plate”.
Matod ni Mendoza, kining strikto nga polisiya batok sa paggamit og improvised ug temporary plates gipalig-on sa ilang pagdali-dali nga ma-apod-apod ang tanang license plate sa tibuok nasod sa labing dali nga panahon.
Gisuportahan usab ang maong polisiya sa programa sa LTO nga siguruhon nga ang OR/CR ug license plate anaa na sa adlaw mismo sa pagkuha sa bag-ong gipalit nga mga motor vehicle. / PR