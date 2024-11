Sugyot ni Gica: Mga baboy gikan sa Negros pasudlon bisan way BAI permit

Bisan pa sa Executive Order 7 nga wala maghisgot og permit gikan sa Bureau of Animal Industry (BAI) alang sa pagdala sa mga baboy paingon sa Probinsya sa Sugbo, si Dumanjug Mayor Guntrano "Gungun" Gica nagtinguha nga mosugyot og ordinansa ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia nga makapadali sa pagsulod sa mga baboy sa lungsod nga dili na kinahanglan og permiso.

Kini human mahibaw-i ni Gica nga aron mabaligya ang mga baboy gikan sa Negros Oriental sa Sugbo, ang mga negosyante nipili sa pagpalusot kay wa moisyo kanila og permit ang BAI.

“Kay ang akong nakita ang probema ang BAI nga dili mo-issue og shipping permit,” matod ni Gica sa video posted sa iyang official Facebook page sa Lunes, Nobiyembre 4, 2024.

Si Gica nipagawas og apology video human nga ang 79 ka undocumented nga baboy nga nasakmit niadtong Oktubre 26 gilitson nga gisilbi sa mga residente nga mibisita sa mga pampublikong sementeryo niadtong Sabado, All Souls' Day, Nobiyembre 2, nga nakdawat og daghang reaksyon sa mga Sugboanon ug mga residente gikan sa Negros Oriental.

“Mangayo ko og dispensa, mangayo ko og pasensya if you feel nga I was being insensitive pero dili nako tumong nga masakitan mo ang akong mga igsuon nga negosyante og baboy, komprador, kay ang akong tumong og giunsa ang dinakpan nga baboy,” matod ni Gica.

"Nakasabot ko sa imong gibati, apan nag-implementar lang ko sa balaod ug nahatagan nato og kahigayunan nga makalikay sa ilegal nga aksyon," matod niya ngadto sa hog-raisers sa Negros Oriental.

KABALAKA

Agig tubag sa mga kabalaka sa komunidad, si Gica nakig-alayon sa La Libertad Mayor Mayor Emmanuel 'MM' Limkachong Iway sa hangyo nga makigtagbo sa mga lokal nga hog-raisers, kaniadtong Lunes, Nobiyembre 4.

“Karon dili na nato kana kinahanglan (BAI permit). Naghunahuna ko nga ipresentar kini kang Gobernador Gwen. Dili ko mangayo sa ilang shipping permits kay kami sa Dumanjug maghimo ug ordinansa nga dunay bayad ug akong mga empleyado sa munisipyo ang magsusi sa matag baboy ug mananap nga mosulod sa Dumanjug,” matod niya.

Plano ni Gica nga isugyot ang paghimo og lokal nga ordinansa nga magtugot sa mga empleyado sa munisipyo nga masusi ang mga baboy ug ubang kahayupan nga mosulod sa Dumanjug pagsiguro sa pagsunod sa mga regulasyon sa kahimsog lakip ang sertipikasyon gikan sa mga beterinaryo ug pruweba nga gawasnon sa African Swine Fever (ASF).

“Atong susihon ang certification gikan sa ilang barangay kung asa gikan ang mga baboy sa pagbyahe sa Cebu, certification gikan sa beterinaryo gikan sa Negros, ug rapid test results nga nagpamatuod nga ang mga baboy nga musulod sa Cebu walay ASF),” matod niya.

Tungod kay dili pa niya i-propose ang ordinansa ngadto kang Garcia, si Gica niingon nga kon maaprobahan ipaubos pa kini sa pagsusi sa Provincial Board.

Dugang niya nga gipadayag ang mga plano alang sa usa ka gipahinungod nga pantalan alang sa kahayupan sa pantalan sa Tangil nga makapugong sa pagsagol sa mga hayop sa mga pasahero, "Magtukod kami usa ka pantalan, labi na alang sa mga hayop. Ang atong mga mananap dili angay isagol sa mga tawo, sama sa mga pasahero sa atong pantalan sa Tangil,” matod niya.

Sa miting, giabiabi kini sa hog-raisers sa Negros Oriental, nga nag-ingon nga "makapahupay kung maaprobahan gikan sa Kapitolyo."

Si Gica naglaom na ang problema matubag, “So, I am hoping and praying nga masulbad na ni nga problema, matagaan nato ug suportaran nato ang atong mga kaigsuonan sa Negros nga ang ilang panginabuhi kaning pagbuhi ug pagnesgyo og baboy.”

CIRCULAR

Ang BAI, attached agency sa Department of Agriculture (DA) nag-implementar sa nasudnong mga polisiya sa pagwagtang sa ASF ilabi na ang color-coding scheme nga naghatag og mga kolor sa LGUs sa ASF risk categories, ug nagresita og mga lakang alang sa paglihok sa mga produkto sa baboy sa lainlaing colored zones.

Ubos sa DA Administrative Order 2, series of 2022, red zone nagdili sa mga local government units sa pag-eksport sa ilang mga buhing baboy, sows, piglets, genetic materials, pork meats ug related products ngadto sa mga lugar ubos sa pink (buffer), yellow (surveillance), light green (giprotektahan) ug itom nga berde (libre) nga mga zone.

Ang polisiya sa DA mao ang pagputol sa tanang baboy sulod sa 500-meter radius sa nataptan nga lugar.

Ang Administrative Circular (CA) 2, series of 2022, giamendar ngadto sa CA 12, series of 2019 mahitungod sa national zoning and movement plan para sa pagpugong ug pagkontrol sa ASF nga gipirmahan niadtong Mayo 22, 2022. / CDF