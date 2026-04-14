Suholan sa JO sa Mandaue City di maapektuhan sa 4-day workweek

Gipaneguro sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga dili maapektuhan ang kita sa mga Job Order (JO) nga trabahante sa pagpatuman sa upat ka adlaw nga work week sugod sa Abril 16, subay sa executive order ni Mayor Thadeo Jovito ‘Jonkie’ Ouano.
Gipaneguro sa mga opisyal sa siyudad nga ang mga JO worker nga kasagaran ubos sa “no-work, no-pay” basis, dili maapektuhan ang ilang suholan bisan pa man sa mas mubo nga iskedyul sa trabaho.
Matod ni Atty. Riczen Gingoyon, ang executive secretary sa mayor, ang maong polisiya gidisenyo alang sa kaayuhan sa mga JO, ug gipasabot niya nga bayran gihapon sila alang sa tibuok lima ka adlaw nga trabaho sa usa ka semana.
“Nabalaka ang mayor sa atong mga Job Order worker. Gusto niya maseguro nga dili mokunhod ang ilang binulan nga kita,” matod ni Gingoyon.
Ubos sa bag-ong setup, ang mga JO hatagan og mga buluhaton nga himuon gikan sa balay matag Biyernes, aron magpabilin silang adunay suholan bisan kon dili sila pisikal nga mo-report sa ilang mga opisina.
“Isipon gihapon kini nga lima ka adlaw nga trabaho. Inig Biyernes, bayran sila samtang nagtrabaho sa balay sa mga tahas sama sa pag-budget, research, o encoding,” dugang niya.
Ang upat ka adlaw nga work week nga gipirmahan niadtong Abril 10, wala magpasabot nga hingpit nga mohunong ang operasyon sa gobiyerno.
Dunay skeletal workforce nga mahabilin matag Biyernes aron maseguro nga ang mga importante ug revenue-generating nga serbisyo magpadayon nga walay kabalda.
Giklaro ni Gingoyon nga magkalahi ang mga work arrangement depende sa klase sa trabaho sa matag opisina.
Samtang ang pipila ka administrative units mahimong mo-adopt og work-from-home ug ang mga personnel nga anaa sa field, sama sa mga traffic enforcer, gikinahanglan gihapon nga mo-report on-site.
Gidugang sab niya nga ang mga pangulo sa departamento gimanduan sa pagsumiter og implementation plan isip giya sa transition, dungan sa pag-ila nga mahimong adunay mga kausaban samtang gipatuman na ang polisiya.
“Adunay pipila ka adjustments tungod kay mao pa kini ang unang higayon nga ipatuman namo kini. Bukas kami sa pag-ayo sa sistema sa higayon nga makita na namo kon sa unsa kini paglihok,” matod ni Gingoyon.
Ang final nga desisyon kon unsa nga mga opisina ang hingpit nga mosagop sa upat ka adlaw nga work week nagpabilin nga ubos sa evaluation sa Administration Office sa siyudad ug sa mayor. / ABC