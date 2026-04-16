Suholan sa JOs sa Mandaue gitun-an nga paumentohan

Seryosong gitun-an sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang plano nga usbaw sa suholan alang sa mga job order (JO) workers.
Apan, ang maong sugyot nagpabiling gi-review samtang gisuta sa dakbayan kon makasarang ba ang budget niini taliwala sa nagkamahal nga mga galastuhan.
Matod ni Mandaue City Councilor Joel Seno, pipila na ka buwan nga gituki ang plano sa pagpausbaw sa suholan sa mga JO.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano naglantaw na niini bisan sa wala pa ang nasinati nga kalisod sa panalapi sa dakbayan.
“Naa pa kini sa planning stage, apan si Mayor Jonkie Ouano naghunahuna na niini pipila ka bulan na ang milabay,” matod ni Seno.
“Gusto namo nga mangandam daan alang sa mga wala damhang panghitabo sama sa mga hagit nga atong giatubang karon,” dugang sa konsehal.
Si Seno kinsa maoy nangulo sa Committee on Appropriation, Budget and Finance sa Konseho, nipasabot nga gisusi pa nila ang gikinahanglang budget sa lokal nga kagamhanan sa dili pa mopagawas og final nga desisyon.
Gihatagan niya og gibug-aton nga dungan nga gidumala sa siyudad ang daghang mga galastuhan.
Gipasalig ni Seno nga seryoso ang Mayor sa maong plano apan kinahanglang maseguro nga ang budget makalahutay sa maong usbaw sa taas nga panahon.
Nakig-istorya na sila ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on mahitungod niini.
Kon maaprubahan, ang umento sa suholan ipatuman sa tanang JO workers sa tibuok kagamhanan sa dakbayan.
Hinuon, giklaro ni Seno nga wala pa’y final nga kantidad tungod kay gitun-an pa ang pundo ug gihatagan og prayoridad ang ubang dinalian nga galastuhan, sama sa dugang budget alang sa waste management.
Sa pagkakaron, wala pa’y gitakda nga petsa alang sa implementasyon. / ABC