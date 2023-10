Sul-ob og ‘Love the Philippines’ kon motan-aw sa Pasigarbo

Kapin sa 300 ka mga polis ang ipakatap sa lungsod sa Dumanjug alang sa paghatag og seguridad sa umaabot nga awarding ceremony sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023.

Gipahibalo ni Maria Lester Ybañez, pangulo sa Provincial Tourism Office, nga andam na ang lungsod alang sa pagpahigayon sa repeat performance sa top 15 contingents sa oval sa Cebu Technological University (CTU) sa naasoy nga lungsod sa Sabado Oktubre 21, 2023.

Apan aron mahatagan og libreng kahigayunan nga ma­kasulod sa venue, mahimo nga magsul-ob og t-shirt nga Love the Philippines o magdala og blanko nga t-shirt sanglit may libreng printa sa entrance niini.

“That’s true. We would be allowing free entrance to all those who are wearing the “Love the Philipppines” branding. Sa province man gud we have different versions of all our shirts ba. So, ang mag wear ana maoy maka free ra og entrance,” matod ni Ybañez sa Oktubre 19, 2023.

“No need to buy shirt in fact they can also bring their shirts kay naay free printing sa Dumanjug,” dugang niya.

Gituyo kini sanglit limitado lang ang kapasidad sa sulod.

“That’s exactly one nga amo na siyang gi require kay if wala mi basi and security purposes pod dili pod ta pwede dasukan,” matod niya.

Gawas sa kapulisan nga maghatag og seguridad, aduna usa’y 233 ka force multipliers ang ipakatap sa lugar.

Nahan-ay na usab ang traffic plan ug contingency measures diin adunay walo ka mga ambulansya nga mag standby sa upat ka mga medical station pagtubag sa mga emerhensya.

Sanglit awarding ceremony, dunay repeat performances sa top 15 ang masaksihan.