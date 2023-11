Sulti ni Pesquera ‘di tinuod’

Sukwahi sa bag-o nga pamahayag sa usa ka konsehal sa siyudad nga nag-ingon nga hapit na mapuno ang mga hotel sa nagsingabot nga Sinulog Festival, usa ka grupo sa mga hotel ang niingon nga wa gani sila hapit makadawat og bookings gikan sa mga bi­sita para sa Enero 2024.

“As of now, too early to tell. If you will ask now, not even 20 percent even in big hotels,” matod ni Alfred Reyes, presidente sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu, Inc. (HRRACI).

Si Reyes nitug-an sa SunStar Cebu sa Martes, Nobiyembre 28, 2023, nga wala pa sila makabantay sa dakong pagdagsa sa mga bookings atol sa Sinulog, nitataw nga sayo pa kaayo ang pagbana-bana.

Iyang gipaabot nga kadag­hanan sa mga hotel magsugod na sa pagdawat og bookings may kalabutan sa Sinulog Festival inig-abot sa Enero.

Si Reyes nidugang nga walay dakong pagsa bisan niadtong Disyembre sa miaging tuig, apan ang panginahanglan nagsugod pag-ayo tungod sa panghitabo sa ‘revenge tra­vel’ sa mga biyahidor.

Si City Councilor Jocelyn “Joy” Pesquera niingon niadtong Nobiyembre 21 nga ang mga hotel ug mga pension house nakasinati og pagdagsang sa reservation gikan sa naghinamhinam nga mga turista nga nagpaabot sa pagsaksi sa Sinulog sa Sugbo sa Enero 21, 2024.

Si Pesquera niingon nga ang usa ka hotel nga nahimutang sa South Road Properties (SRP), ang venue sa Sinulog, maoy nakakuha sa kadaghanan sa bookings. Bisan pa, wala siyay gihatag nga piho nga mga numero.

Gihisgutan ni Reyes nga ang pandemya sa Covid-19 adunay dako nga epekto ug hinungdan sa dakong kausaban sa pagbiyahe, labi na sa mga booking sa hotel ug flight.