Sumabong-Ciou title fight sa 25th Kumong Bol-anon

Wala pa man tuod nakompleto ang tanang mga parisan nga magbinukbokay apan gianunsyo nang daan sa PMI Boxing Stable ang ika-25 nga edisyon sa “Kumong Bol-Anon” boxing series, nga ipahigayon karong Hulyo 11, 2026, sa Tagbilaran City, Bohol.
Hinuon, na-finalize na ang main event diin mopakita’g aksyon ang usa sa mga sumosulbong nga boksidor sa PMI nga si Joseph “The Hunter” Sumabong, kinsa maoy naggunit sa World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific minimumweight title.
Ning maong tahas, kontrahon ni Sumabong si Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) silver minimumweight champion Taiwanese prospect Jheng Ciou sa usa ka unification bout.
Human niya naangkon ang bugtong niyang kapildihan (UD) batok kang Goki Kobayashi niadtong Hunyo 23, 2024, sa Japan, si Sumabong nibangon pinaagi sa pagdaog sa nagsunod niyang upat ka mga away nga nakahatag kaniya og dugang kadasig sa padayon niyang paggukod sa iyang pangandoy.
Si Sumabong adunay 10-1, 5KOs nga rekord samtang si Ciou naggunit og impresibong 9-0-1, 8KOs nga baraha. / ESL