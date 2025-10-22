Sumabong miangkon sa WBO Asia-Pacific title

Naangkon ni Filipino Joseph Sumabong ang bakanteng World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific minimumweight title pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok kang Takero Kitano niadtong Martes sa gabii, Oktubre 21, 2025, sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.
Si Sumabong, kinsa sakop sa PMI Boxing Stable sa Bohol, nidaog sa tulo ka judges, 96-93, 96-93, ug 97-92.
Ang kadaugan nagsilbeng panimalos ni Sumabong alang sa iyang stablemate nga si Jake Amparo, kinsa nasugamak sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Kitano niadtong Marso 31 ning tuiga.
Alang ni Sumabong, usa kini ka mahinungdanong kadaugan gumikan kay mao kini ang labing una niyang nahimo sa gawas sa Pilipinas.
Sa labing una niyang away sa Japan, si Sumabong nasugamak sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Goki Kobayashi niadtong Hunyo, 23, 2024.
Si Sumabong nisaka sa 9-1, 4KOs nga rekord samtang si Kitano natagak sa 9-1-1, 4KOs nga baraha.
Sa kadaugan, si Sumabong, kinsa kasamtang WBO No. 13, gilaumang mosaka sa world ratings. / EKA, ESL