Sumabong moasdang pagbalik sa Japan

Maosdang pagbalik sa Japan si world-ranked minimumweight Joseph Sumabong aron kontrahon pagbalik si Takero Kitano karong Disyembre 3, 2026, sa usa ka regional title unification bout sa Korakuen Hall sa Tokyo.
Ning awaya, isugal ni Sumabong ang iyang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific title alang sa Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) belt ni Kitano.
Sa premiro nilang away sa miaging tuig, gilupig ni Sumabong si Kitano aron angkunon ang bakanteng WBO Asia-Pacific minimumweight belt.
Human niini, si Sumabong nakarehistro og laing duha ka daog.
Si Sumabong, kinsa adunay 11-1, 5KOs nga rekord, maoy No. 4 sa World Boxing Council (WBC), No. 5 World Boxing Association ug WBO, ug No. 11 sa International Boxing Federation (IBF).
Samtang si Kitano, kinsa adunay 11-1-1, 4KOs nga rekord, No. 9 sa WBC, No. 10 sa IBF, No. 12 sa WBA, ug No. 13 sa WBO. / ESL