Sumabong moaway na batok sa Taiwanese

Wala man tuod siya mopasalig og knockout apan gipaneguro ni Joseph "The Hunter" Sumabong nga iyang mapunterya ang impresibong kadaugan sa ilang unification regional title bout ni Taiwanese Jheng Ciou sa main event "Kumong Bol-Anon 25" boxing card sa PMI Bohol Boxing Promotions karong Sabado, Hulyo 11, 2026, sa Holy Name University (HNU) Barders' Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.
Ning awaya, isugal sa usa sa mga sumosulbong nga boksidor sa PMI Bohol Boxing Stable ang iyang World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific minimumweight title alang sa Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) Silver minimumweight title ni Ciou kinsa gitawag og "Baby Face Killer."
"Nag-training ko og maayo para ani nga away. Nag-focus gyud ko. Dili ta makaingon nga ma-knockout dayon nato siya, pero paningkamutan nato. Focus lang ug maabot ra na," matod ni Sumabong sa press conference na gipahigayon human sa official weigh-in sa Philippine Maritime Institute (PMI) Colleges Main Campus.
Mahinungdanon kining awaya aron magpadayon og saka ang world rankings ni Sumabong alang sa pagkab-ot sa iyang pangandoy.
Si Sumabong kinsa lumad nga taga Tagbilaran City, kasamtangang No. 6 sa World Boxing Council (WBC), No. 8 sa World Boxing Association (WBA), No. 10 sa WBO, ug NO. 14 sa International Boxing Federation (IBF).
Ang manager ni Sumabong nga si PMI Bohol Boxing Stable head Atty. Floriezyl Echavez-Podot nipadayag sa iyang dakong pagsalig nga sa ugma damlag, mahimong world champion si Sumabong.
"He has the potential. That's why we gave him fights nga maka-test gyud sa iyang abilidad so that we can see kon unsa gyud ang makaya," matod ni Podot.
Gipasabot ni Podot nga kon abilidad ang hisgutan, wala gyud siya magduhaduha kabahin ni Sumabong ug mas gitutokan nila ang kabahin sa mentalidad nga aspeto dili lang kang Sumabong, kon dili sa tanan nilang mga boksidor.
Ang kampo ni Ciou niangkon nga adunay pressure gumikan kay mao kini ang labing unang away ni Ciuo sa Pilipinas apan dako ang ilang pagsalig nga makuha nila ang kadaugan.
Si Sumabong adunay 10-1, 5KOs nga rekord samtang si Ciou adunay 9-0-1, 8KOs nga rekord.
Sa top supporting bout, makig-away si IBF Asia light flyweight champion Shane Gentallan sa PMI Boxing Stable batok kang Chinese Xiaokang Song sa usa ka non-title bout.
Adunay 14-1, 7KOs nga rekord si Gentallan samtang si Song adunay 6-3, 1KO nga rekord.
Sa undercard, magbinukbokay sila si Leonard Pores III batok Renoel Pael, Christian Balunan batok Arvin John Sampaga, Reymart Tagacanao batok Jessie Bell Goltiano, Jericho Acaylar batok Michael Adolfo, Sugarey Leonard Pores batok Venjie Patac, ug Dryxz Russel Sardalla batok Jethro Illusorio.
Sugdan ang promosyon sa alas 3:00 sa hapon. / ESL