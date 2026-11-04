Sumbagay sa Fuente andam na

Andam na ang tanan alang sa mahitabong binukbokay sulod sa Fuente Osmeña Circle ning Dakbayan sa Sugbo karong Nobiyembre 14, 2026.
Niini, nagtambayayong ang Chao Sy International Promotions ug Cebu City Sports Commission (CCSC) alang sa mga binukbokay sa professional ug amateur ranks sa boksing, nga mao ang masaksihan nga libre sa Cebu boxing fans.
Opisyal kining gianunsiyo kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026, pinaagi sa usa ka press conference sa La Fortuna Bakery sa dalan Osmeña, nga gitambungan nila ni Chao Sy International Promotions head Lorenzo “Chao” Sy, CCSC chariman Dr. Rhoel Dejaño, ug CCSC executive director Rocky Alcoseba.
Sa professional boxing, makigsangka ang boksidor sa Chao Sy Stable nga si John Kevien Jimenez kang Carlo Diaz VII alang sa inilugay sa bakanteng Philippine Games and Amusements Board (GAB) minimumweight title sa main event sa “Fist of Fury XIII” boxing card.
Si Jimenez adunay 10-5, 5KOs nga rekord samtang si Diaz VII adunay 9-4-1, 1KO nga rekord.
Makisangka sab si Junibert Bantay (10-2, 2KOs) sa kanhi world title challenger Richie Mepranum (38-10-1, 12KOs) alang sa inilugay sa Asian Boxing Federation (ABF) featherweight belt.
Mag-away sab sila si Jemuel Aranas (9-4-1, 5 KOs) batok James Clarion (7-1-1, 4 KOs), Erich Binoya (4-0, 2 KOs) batok Jimmybie Cais (4-5, 2 KOs), ug Robert Seares (2-00 batok Baclohan (0-2).
Sa dili pa sugdan ang professional boxing, adunay 12 ka amateur fights ang ipahigayon sugod sa alas 4 sa hapon.
Mopakita og aksiyon niini ang mga produkto sa CCSC amateur boxing program.
Gipasabot nila ni Dejaño ug Alcoseba nga kining maong programa nagsilbing tubag sa tinguha ni Mayor Nestor Archival nga makadiskubre ang Dakbayan sa Sugbo og batan-ong mga boksidor nga adunay potensyal nga makahimo og dakong pangalan sa ugma damlag. / ESL