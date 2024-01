Sumbagay sa NUSTAR karon na

Makapaukyab nga binukbokay ang gilaumang masaksihan sugod karong alas 2:00 sa hapon, Enero 26, 2024, sa “Kumbati 16”, usa ka boxing promotion sa Omega Sports Promotions International nga ipahigayon sa Nustar Resorts and Casino Convention Center sa South Road Pro­perties (SRP) sa Sugbo.

Sa main event, magsinumbagay sila si Christian “The Bomb” Araneta (23-2, 18KOs) ug Arvin “The Hurricane” Magramo (17-1-1, 11KOs) alang sa International Boxing Federation (IBF) light flyweight eliminator.

Ang modaog ning sangkaa mao ang mahimong mandatory contender alang sa IBF light flyweight title, nga kasamtangang gihuptan ni Mexican Adrian “Gatito” Curiel.

Sa press conference kagahapon, Enero 25, 2024, pareho’ng ningpadayag sa ilang siyento porsiyentong pagsalig nga modaug sila si Araneta ug Magramo.

“Ang among training grabe gyud. Wa mi nag-Pasko, wa mi nag-New Year para aning awaya. Dili lang ko mosaad og knockout kay pareha man mi nag-training. Pilipino ko, Pilipino sab siya, tan-awon lang nato sa away,” matod ni Araneta usa sa dekalidad nga mga boksidor sa Omega boxing stable.

Apan ang trainer ni Araneta nga si Julius Erving Jungco masaligon nga modaug ang iyang batos pinaagi sa knockout.

“Kung gusto ninyong manood ng pasabog na knockout... eto na yun,” matod ni Jungco.

Ang bahad ni Jungco gibaliwala ni Magramo.

“Di na man kami pumunta rito para magpatalo lang. Let’s see tomorrow if ‘The Bomb’ can stop the ‘Hurricane’,” asoy ni Magramo, kinsa sakop sa bantugang Elorde stable sa Manila.

Si Omega Promotions head Pio Paolo Castillo nagkanayon nga mao kini ang sinugdanan sa pagbalik sa big time boxing sa Pilipinas partikyular sa Sugbo.

“This is the new way of bringing boxing to the fans. It’s our time now to bring back big time boxing in the Philippines,” asoy ni Castillo.

Sa supporting main event, si Froilan Saludar (34-7-1, 24KOs) modepensa sa iyang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) bantamweight belt batok ni Japanese Keita Kurihara (17-8-1, 15KOs).

Mag-away sab sa promosyon sila si Japanese Kotaro Sekine batok Alfonso Toyogon, Japanese Kenshin Hosokawa batok Ronnie Baldonado, Japanese Kyota Watanabe batok Lourinz Biasong, Jayson Mama batok Dennis Gaviola ug Ramil Roda Jr. batok Anthony Galigao.