Sumo Wrestling, 1,500 years nga tradisyon sa Japan, gidala sa London

Ang sumo wrestling usa ka sikat nga paugnat sa kusog sa Japan ug nailhan kini nga iconic national sport sa maong nasod.
Sa unang higayon sa pila ka tuig, ang 1,500 years nga tradition sa sumo wrestling gidala ngadto sa Royal Albert Hall sa London kagahapon, Oktubre 16, 2025 (PH time).
Mao kini ang ikaduhang higayon nga giduwa ang Grand Sumo Tournament, usa ka five-day elite nga torneyo, gawas sa Japan.
Ang unang higayon niadtong 1991 sa susamang venue.
Ang mga organizer sa London event nagkanayon nga ilang i-highlight ang rich culture sa Japan apil na ang traditional sport nga mosukod sa strength ug technique. / RSC