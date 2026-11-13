Sumpay sa CCLEX ngadto sa downtown Cebu, target nga mahuman sa 2028

Target nga mahuman sa katapusan sa tuig 2028 ang gisugyot nga duha ka kilometrong extension sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) nga direktang mosumpay sa downtown Cebu City, samtang 75 porsiyento nang nahuman ang geotechnical investigation sa Pasil-Ermita area.
Bag-ohay lang nga nisusi si Cebu City Mayor Nestor Archival, uban sa mga opisyal sa barangay ug mga representante sa Cebu-Cordova Link Expressway Corp. (CCLEC), sa nagpadayong soil testing ug drilling operations alang sa maong proyekto.
Nahuman na ang soil testing sa gibanabanang 30 ngadto sa 40 ka giilang lokasyon alang sa mga structural support, gamit ang unom ka specialized drilling rigs aron masusi ang kahimtang sa yuta sa giladmon nga 40 ngadto sa 50 metros.
Gilauman nga mahuman ang geotechnical investigation tunga-tunga sa Nobiyembre, nga maghatag og dalan aron ma-finalize ang detailed engineering design sa proyekto karong Disyembre.
Ang proseso sa bidding ug pagpili og contractor gitakda sa unang quarter sa 2027, samtang gilauman nga magsugod ang aktuwal nga konstruksyon sa Abril o Mayo sa samang tuig.
Tumong sa maong extension nga makahatag og direktang agianan tali sa downtown Cebu City ug sa CCLEX, aron dili na kinahanglan pang molibot ang mga motorista sa mas taas nga rota agi sa South Road Properties (SRP) ug Talisay City.
Kon mahuman na, aduna kini kaugalingong entry ug exit ramps nga mosumpay sa expressway ngadto sa sentro sa siyudad.
Pinaagi niini, ang mga motorista nga gikan sa downtown area duol sa Plaza Independencia makasulod na og direkta sa CCLEX paingon sa Cordova, samtang ang mga gikan sa Mactan-Cebu International Airport makaangkon og mas direktang rota paingon sa downtown Cebu City. / CAV