Sun Shimura magkongresista

Magpapili isip kongresista sa fourth district si incumbent Daanbantayan Mayor Sun Shimura alang sa piniliay sa Mayo 2025 ubos sa partidong Pwersa ng Masang Pilipino (PMP).

Kini subay sa iyang pagduso sa Certificate of Candidacy (COC) sa Commission on Election (Comelec) Cebu Province sa alas 10:00 sa buntag sa Oktubre 3, 2024.

Tinguha sa kasamtangang mayor sa Daanbantayan nga mas mapalapdan pa ang mga nagkadaiyang serbisyo ug programa alang sa kwatro distrito.

Naglakip na sa mga gustong tutukan ni Shimura ang pagpalambo ug pagpalapad sa edukasyon ilabi na sa mga State Universities nga anaa sa isla; ang classification sa wilderness sa isla sa Bantayan ug Malapascua isip timberland, ingon man ang nagkadaiyang mga programa alang sa mga mananagat, mag-uuma, mga gagmay'ng transportation groups.

Si Shimura nagsugod pagserbisyo sa lalawigan sa Sugbo sa 2007 diin siya nahimong Mayor sa lungsod ug dayon nahimong Provincial Board Member sa wala pa kini mobalik pagka-mayor sa 2019.

"We have been serving the municipality and the district of Cebu for almost 18 years now and we have seen the development since then and until now but for close to six years murag na-stunted ang growth and the development of the Province of Cebu and me being a part of the developments and progress, I am just presenting myself basin pa diay ba. For me, people will always have a choice so I'm just presenting a choice basin ang fourth district they would want another surname sa pagpanerbisyo," matod ni Shimura sa Oktubre 3, 2024.

Subay niini, gikalipay usab ni Shimura nga magpabiling sakop sa One Cebu party.

Gihangop niya ang moral ug uban pa'ng suporta gikan sa partido nga gipangulohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia.

"The governor clearly stated nga ang iyang mga anak bisan dili One Cebu ang uban but ngan nga kauban ug pamilya sa One Cbeu will always be her children and will be always be supported morally and etcetera. For me, it is okay not to be given the CONA since I always respect that because ako One Cebu ko sa 2007, " dugang ni Shimura.

Sa higayon sa kampanya, gitataw ni Shimura nga ipatuman sa partidong One Cebu ang "free zone" o zona libre ilabi na sa mga posisyon kansang pulos mga sakop sa partido ang mag-atbang.

Si Shimura usa sa tulo ka mga kandidato nga misang-at sa ilang COC sa Comelec Cebu Province nga naglakip sa iyang asawa nga si incumbent Provincial Board Kerrie Shimura isip reelectionist sa fourth district ug si Julius Anthony "Oloy" Corominas kinsa igsuon ni incumbent board member Victoria "Tata" Corominas- Toribio. / ANV