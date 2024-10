Sundawo mipatay sa asawa, ugangan, drayber

Usa ka sundawo ang gisikop human gipasanginlan nga mipatay sa iyang asawa ug laing pang duha ka tawo sulod sa Camp Melchor F. Dela Cruz sa Gamu, Isabela niadtong Huwebes, Oktubre 10, 2024.

Base sa report, giingon sa kapulisan nga si Sergeant Mark Angelo Ajel, 32, sakop sa 5th Infantry Division, gidakop tungod sa pagpatay sa iyang asawa, sa iyang ugangan nga babaye, ug ilang drayber sulod sa sakyanan samtang naa sa military camp.

Kaubang mga sundawo nga nakadungog sa mga buto nga gikan sa usa ka sakyanan, hinungdan nga ilang gisusi.

Nakita nila si Ajel nga naggunit og armas.

Ang drayber namatay diha-diha dayon samtang ang asawa sa giingong suspetsado namatay samtang gitambalan sa ospital ug ang ugangan nga babaye gideklarar nga dead on arrival.

Sa usa ka pahayag, ang Philippine Army mipasalig sa hingpit nga pagtinabangay sa Philippine National Police sa Isabela aron sa paspas nga pagsulbad sa kaso.

Ang suspetsado anaa na karon sa kustodiya sa Gamu Police Station, ug ang armas nga gigamit sa crime scene.

“We, as a professional military organization, will not condone any wrongdoings and crimes committed by any of its personnel. We stand by our commitment to being a professional and disciplined organization that continuously strives to maintain and uphold the highest standards of conduct and integrity,” tipik sa pamahayag sa Philippine Army.

Duha ka kasong parricide ug murder ang ipasaka batok sa maong army. / TPM / SunStar Philippines