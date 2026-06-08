Sunog miigo sa classroom sa eskwelahan sa Lapu-Lapu

Usa ka bahin sa lawak sa Sudtonggan Elementary School sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gilamoy sa kayo sa unang adlaw sa klase niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026.
Hinuon, walay tinun-an o magtutudlo nga naangol, matod sa mga awtoridad.
Sumala sa Lapu-Lapu City Fire District, ang insidente gireport sa ilang buhatan alas 10:46 sa buntag.
Napawong na ang kalayo pag-abot sa mga responder, matod ni Fire Officer 1 Vincent Rhey Reyes.
Sumala sa school principal nga si Precious Vano, daling gipagawas sa magtutudlo ang mga tinun-an gikan sa Grade 3 classroom.
Napawong sa mga magtutudlo ang kalayo gamit ang fire extinguisher sa alas 10:50 sa buntag.
Matod ni Vano, pito ka mga lawak ang nagpabilin nga dili una magamit ug giimbestigahan tungod kay sumpay kini sa classroom diin nagsugod ang sunog.
Matud ni FO1 Reyes sa SunStar Cebu nga base sa inisyal nga imbestigasyon, ang sunog posibleng nagsugod sa depektosong ceiling fan sulod sa classroom.
Saysay ni Reyes nga ang maong ceiling fan gubaon na ug dili na unta angayng gamiton.
Naapektuhan sa sunog ang usa ka bahin sa kisame sa classroom. / DPC, Andrie Cartilla CNU Intern