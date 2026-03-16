Sunog miulbo sa balay, mga tindahan sa Pilar, Camotes

Usa ka balay ug bakery ingon man mga sari-sari store ang naugdaw sa sunog sa miaging gabii sa Brgy. Cawit, Lungsod sa Pilar, isla sa Camotes, Cebu.
Si F02 Dickson Casas ang Duty Fire investigator sa Pilar Fire Station nagkanayon nga ang kayo didto nagsugod sa balay sa magtiayong Edison ug Margie Manza nga waa diha sa hitabo kay nilarga ug Cebu City ug ang iyang duha ka anak nga pulos lalaki nga nag edad 15 ug 12 anyos ang diha sa pagkahitabo nga nakagawas ra human muolbo pag-ayo ang kayo.
Matod ni F02 Casas nga nadawat nila ang alarma 6:59 gabii nga dali nilang gisaka ang 1st Alarm status ug ilang na-control pagka 8:05 ug na Fire Out na nila pagka 9:05 sa gabie Marso 15,2026.
Gisusi pa sa mga bombero sa Lungsod sa Pilar ang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo sa panimalay sa mga Manza.
Walay natalang samaran o nakalas sa maong sunog.
Moabot gyud sa walo ka structure ang naugdaw sa maong sunog ug subayon ang kinatibuk-ang danyos niini.
Nipahimangno ang kabomberohan nga kanunay i-off ang plangka kon mobiya sa panimalay aron malikayan ang posibleng problema sa linya sa kuryente. / Paul Lauro