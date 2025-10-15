Sunog miulbo sa Brgy. Duljo ug Labangon

Kapin sa P1.5 milyunes ang gibanabana nga kinatibuk-ang danyos sa duha ka managlahing sunog nga nahitabo sa samang adlaw, Oktubre 15, 2025, sa kabuntagon sa Barangay Duljo Fatima ug Barangay Labangon, Siyudad sa Sugbo.
Nadawat sa Bureau of Fire Protection (BFP) ang unang alarma alas 6:45 sa buntag gikan sa mga residente sa B. Aranas Extension, Barangay Duljo Fatima.
Giisa kini sa first alarm mga 6:49 tungod kay sikit ang mga balay ug nakontrolar ang kayo mga alas 7:14 ug hingpit nga napawong paglabay sa 7 minutos.
Moabot sa P1,192,500 ang danyos sa maong sunog nga dunay 11 ka balay ang naugdaw ug duha ang partially burned nga nakaapektar sa 21 ka pamilya o 103 ka mga indibidwal.
Dunay duha ka tawo ang naangol apan anaa na sa luwas nga kahimtang.
Usa sa mga molupyo nga si Glenda Magquilat nibutyag ang pag-ulbo nagagikan sa balay sa iyang ig-agaw ug gidudahan nga tungod kini sa ni-overheat nga aircon.
Dul-an tulo ka oras ang milabay, nitubag na sab ang BFP og laing sunog nga nahitabo sa may Sityo Nalsubi, Barangay Labangon alas 9:30 sa buntag.
Moabot sa P375,000 ang gibanabana nga danyos.
Base sa inisyal nga report sa Department of Social Welfare Services (DSWS), unom ka balay ang hingpit nga naugdaw, duha ang partially, ug usa ang slightly nga nakan-an sa kayo.
Dunay 18 ka mga pamilya o 71 ka mga indibidwal ang naapektuhan ug usa ang gikataho nga naangol.
Sumala sa mga saksi, usa ka bata ang nagduwa og lighter nga maoy hinungdan sa kayo.
Bisan sa mga hungihong sa mga residente kabahin sa hinungdan sa sunog, giklaro sa kabomberohan nga padayon gihapon ang ilang imbestigasyon aron masuta ang ti-nuod nga hinungdan. / JDG