Sunog sa Brgy. Quiot ‘tinuyo’

Usa ka lalaki ang gi-detain sa Labangon Police Station samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kabomberuhan sa pagkaugdaw sa lima ka balay sa Sityo Nangka Ville, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 12:54 sa udto, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026.
Gibutyag ni SF03 Wendell Villanueva, spokesperson sa Cebu City Fire Station, nga adunay saksi nga nitumbok sa maong lalaki (identity kasamtanga’ng gipugngan) nga gidagkutan ang kaugalingo’ng panimalay niini.
Dugang pa ni Villanueva nga aduna sab silay namatikdan nga indikasyon nga tinuyo ang nahitabo’ng sunog.
Sa higayon nga makompleto ang imbestigasyon ug masuta nga gituyo sa maong dinakpan ang pagsunog sa iyang balay nga nikatap sa mga silingan, kaso’ng arson ang ilang ipasaka.
Adunay lima ka panimalay ang hingpit nga naugdaw atol sa maong sunog.
Walay natala ang BFP nga adunay naangol o nakalas atol sa maong hitabo nga gibana- bana nga moabot sa P120,000 ang kinatibok-ang danyos. / AYB