Suns big 3 misidlak

Nisidlak na’g sugod ang Big Three sa hosts Phoenix Suns ug nakita kini sa ilang kadaugan batok sa Indiana Pacers, 117-110, ning Lunes, Enero 22, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nagbangis si Kevin Durant ug gipangulohan niya ang kadaugan pinaagi sa iyang 40 puntos, nidugang og 26 puntos si Devin Booker samtang niamot og 25 puntos si Bradley Beal.

Kini maoy ikaduhang su­nod­sunod nga duwa nga nagkumboya og 91 puntos ang Big Three sa Suns.

“I felt like they played us straight up,” matod ni Durant. “And when teams do that, we’re going to be aggressive.”

Kanunay nga naglabaw ang Suns sa kombati ug nakaposte kini og 91-83 nga labaw sa pagsugod sa 4th quarter.

Kapila sab nanghudlat ang Pacers apan gitubag ni Durant ang ilang matag rally hangtod nga napupos ang oras.

Ang Pacers gipangulohan ni Buddy Hield pinaagi sa iyang 19 puntos, ningdugang og 15 puntos matag usa sila si Pascal Siakam ug Jalen Smith samtang nitampo og 13 puntos si Obi Toppin.

Nakamugna og 11-0 nga rally ang Pacers aron ilugon ang labaw, 105-103, sa nahabiling 3:20 minutos.

Gitubag kini ni Durant og three-point shot ug human niini, wala na motugot ang Suns nga modakin-as pa ang ilang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

“He’s a very unusual problem,” asoy ni Pacers coach Rick Carlisle kabahin ni Durant.

“I thought we fought him hard, had some good possessions on him, but his ability to rise up off the dribble and get complete clearance is special.”

Ang Big Three sa Suns wala da­yon nakasidlak ning maong season gumikan kay gihasol og pag­kaangol ang mga sakop niini.

Bag-uhay lang nahulma nga himsog ang gitumbok nga Big Three.