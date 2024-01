Suns kalit misidlak ilang 23-4 nga rally mipayukbo sa Kings

Napasulod ni Kevin Durant ang iyang duha ka freethrows sa nahabiling 1.8 segundos aron tuldokan ang dakong rally sa hosts Phoenix Suns nga nag-agak kanila sa kotas nga kadaugan batok sa Sacramento Kings, 119-117, ning Miyerkules, Enero 17, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Sa tunga-tungang bahin sa 4th quarter, ang Suns naggukod og 17 puntos, 113-96.

Human niini, wala damhang nakamugna ang Suns og makabungog nga 23-4 rally aron iposte ang upat ka mga puntos nga kadaugan.

“I have no clue,” tubag ni Durant sa pangutana kon giunsa nila paggukod.

“I usually know how the game is flowing, but I felt like this was a blur. Everything happened so fast. I guess we were all in a zone and locked in.”

Gipangulohan ni Grayson Allen ang kadaugan pinaagi sa iyang 29 puntos, lakip na niini ang siyam ka three-pointers nga nakatabla sa franchise record sa Suns.

Nidugang si Durant og 27 puntos alang sa kadaugan, ni­amot og 16 puntos si Devin Booker, niha­tag og 13 puntos matag usa sila si Bradley Beal ug Eric Gordon samtang nitampo og 10 puntos si Jusuf Nurkic.

Naglabaw og 22 puntos ang Kings sa nahabiling 8:22 minutos apan human niini, du­ha ka sunodsunod nga three-pointers ang gimugna ni Durant aron dugkatan ang pagsidlak sa Suns.

“We stayed in it. We stayed in the fight mentally,” matod ni Suns coach Frank Vogel.

Ang Kings gipangulohan ni De’Aaron Fox pinaagi sa iyang 33 puntos, nitunol og 21 puntos si Domantas Sabonis samtang nihatag og 18 puntos si Keegan Murray.